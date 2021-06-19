Это цыганский гипноз: Максакова раскрыла причину молчания матери

Мария Максакова рассказала, почему на самом деле мать перестала с ней общаться.

Оперная певица Мария Максакова приходит в себя после съемок в скандальном шоу Андрея Малахова. Она надеялась, что после программы ей удастся пойти на контакт с матерью, Людмилой Максаковой, с которой она уже давно не общается. Но примирения не произошло.

Более того, недавно умерла Ирина, близкий человек Марии Максаковой, которая воспитала ее, пишет Sobesednik.ru.

"С пятилетнего возраста я все каникулы проводила с Ирой. У нас с ней были близкие отношения, она поддерживала меня, верила в меня", – рассказала Мария Максакова.

Певица надеялась, что смерть общего друга также может примирить ее с матерью. Однако в ответ на сообщение о смерти актриса Людмила Максакова только прислала ей эмоджи в виде сложенных ладоней.

Максакова считает, что матери запрещают общаться с ней. В этом она подозревает Владимира Тюрина, отца детей Марии. По мнению Марии, он не дает актрисе идти с дочерью на контакт и даже, возможно, гипнотизирует ее. Певица назвала это "цыганским гипнозом" со стороны Тюрина.

Дочь Марии Максаковой тоже не общается с ней. В студии программы Андрея Малахова она резко говорила с матерью и требовала от нее наследство.

Мария Максакова надеется, что имущественный вопрос в ее семье решит суд. И после этого родственники смогут пойти на контакт друг с другом.