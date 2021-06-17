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Шоу-бизнес
"Снова на коне!": оголившаяся 43-летняя Максакова всполошила россиян

"Снова на коне!": оголившаяся 43-летняя Максакова всполошила россиян

Сейчас оперная дива переживает не самый просто период. Однако она не унывает и старается разнообразить свою жизнь яркими событиями.
прочитано 737 раз

Одним из таких стала новая фотосессия. Особенно пользователей впечатлил один откровенный образ. На кадрах Мария Максакова выглядит роскошно и дерзко: верхняя часть костюма состоит лишь из бусин и подчеркивает пышную грудь артистки. Стилисты предпочли сделать ей крупные кудри, а фото представлено в черно-белом стиле. Образ для звезды подготовила популярный дизайнер Алиса Толкачева.

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Исполнительница призналась, что идея перевоплощения пришла к ней после участия в программе Андрея Малахова "Прямой эфир". Пережитый стресс было необходимо как-то оттенить радостными эмоциями, и она обратилась к звездному фотографу Олегу Зотову. Свой экстравагантный наряд дива считает крайне удачным. Она вспомнила, что ранее уже снималась в костюмах дизайнера, и фото пользовались большой популярностью. "Захотелось чего-то нового, почувствовать себя на коне", – отметила знаменитость.

Алиса Толкачева предложила подруге "лифобусы". Так как фотограф снимал большое количество обложек для мужских журналов, Мария Максакова была готова на нечто откровенное. Она посчитала, что "нет смысла прикрывать качественную работу пластического хирурга" и оголила грудь.

Артистка подчеркнула, что фотосессия прошла крайне легко, не было совершенно никакого напряжения. Однако провокационные кадры в ее соцсетях можно увидеть достаточно редко. Последний раз нечто подобное происходило около пяти лет назад. Тогда Максакова хотела навсегда запечатлеть последние месяцы беременности.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 08:44 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

комментарии

Ответить:

Гость780654
Пожаловаться Ответить
Эту блоху Максакову надо выгнать к хохлам.Отвратительная бабенция.
1

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