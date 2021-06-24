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Шоу-бизнес
Минус 127 кг: похудевший Фадеев поделился умопомрачительным результатом

Минус 127 кг: похудевший Фадеев поделился умопомрачительным результатом

Максим Фадеев добился огромных успехов на пути к идеальному телу и даже написал собственную программу по похудению.
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53-летний продюсер продолжает удивлять публику своим стремительным преображением. Сегодня мужчина опубликовал в "Инстаграм" новое фото и рассказал, что с тех пор, как он только начал худеть, ему уже удалось потерять 127 килограммов. Максим Фадеев так серьезно подошел с к этому вопросу, что даже изучил его с точки зрения науки.

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 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Продюсер рассказал, что при участии Исследовательского Центра Профилактической Медицины он разработал собственную программу похудения, которая основана на его собственном опыте потери веса. Все свои наблюдения мужчина фиксировал в записях.

"Вот теперь это можно говорить, и теперь это не просто слова, это уже наука!" – заявил Фадеев.

Ранее продюсер рассказывал, что на пути к своей цели он бросил курить, стал активно заниматься спортом и тщательно следить за питанием, а также полностью исключил из своей жизни стресс.

Подписчики Фадеева принялись бурно обсуждать его невероятные результаты. Многие пришли в восторг и поздравили мужчину с его огромным успехом. Некоторые фолловеры признались, что продюсер стал для них настоящим мотиватором и невольно помог тоже начать худеть, а певица Валерия в комментариях и вовсе попросила Фадеева "взять под крыло" Иосифа Пригожина. Впрочем, нашлись и скептики, которые заметили у мужчины живот, а еще заговорили о хирургическом вмешательстве. Ранее Максима Фадеева уже пытались уличить в том, что он худеет не сам, а с помощью врачей.

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Фото: www.instagram.com/ fadeevmaxim
Автор: 24 июня 2021, 14:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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