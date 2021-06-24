Минус 127 кг: похудевший Фадеев поделился умопомрачительным результатом

Максим Фадеев добился огромных успехов на пути к идеальному телу и даже написал собственную программу по похудению.

53-летний продюсер продолжает удивлять публику своим стремительным преображением. Сегодня мужчина опубликовал в "Инстаграм" новое фото и рассказал, что с тех пор, как он только начал худеть, ему уже удалось потерять 127 килограммов. Максим Фадеев так серьезно подошел с к этому вопросу, что даже изучил его с точки зрения науки.

Продюсер рассказал, что при участии Исследовательского Центра Профилактической Медицины он разработал собственную программу похудения, которая основана на его собственном опыте потери веса. Все свои наблюдения мужчина фиксировал в записях.

"Вот теперь это можно говорить, и теперь это не просто слова, это уже наука!" – заявил Фадеев.



Ранее продюсер рассказывал, что на пути к своей цели он бросил курить, стал активно заниматься спортом и тщательно следить за питанием, а также полностью исключил из своей жизни стресс.

Подписчики Фадеева принялись бурно обсуждать его невероятные результаты. Многие пришли в восторг и поздравили мужчину с его огромным успехом. Некоторые фолловеры признались, что продюсер стал для них настоящим мотиватором и невольно помог тоже начать худеть, а певица Валерия в комментариях и вовсе попросила Фадеева "взять под крыло" Иосифа Пригожина. Впрочем, нашлись и скептики, которые заметили у мужчины живот, а еще заговорили о хирургическом вмешательстве. Ранее Максима Фадеева уже пытались уличить в том, что он худеет не сам, а с помощью врачей.