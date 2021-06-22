"Самое неприличное поражение": разочарованный Лещенко отхлестал сборную России по футболу

Накануне отечественная сборная проиграла сборной Дании с разгромным счетом. Лев Лещенко прокомментировал ситуацию.

Народный артист назвал результаты России в ходе турнира настоящим "провалом". Он считает все случившееся "самым неприличным поражением" за все время, что он наблюдает за спортивной жизнью страны. По мнению Льва Валерьяновича, у отечественной сборной крайне страдает мастерство исполнения. Увиденная игра серьезно расстроила его.

Также исполнитель раскритиковал и некоторые решения тренерского штаба. Лев Лещенко считает, что место Антона Шунина не должен был занимать Матвей Сафонов. Вратаря следовало оставить до конца турнира. Артист отметил, что не впечатлен и самой системой нападения команды. "Сплошные навесы раздражают", – подчеркнул он.

Отметим, в ходе Евро-2020 сборная России по футболу одержала победу в матче с Финляндией, а также потерпела два серьезных поражения. В последний раз сборная России по футболу выходила в плей-офф европейского первенства в далеком 2008 году.

Напомним, ранее об игре отечественных футболистов высказался Максим Фадеев. Он призвал сократить зарплаты спортсменов, так как они перестали работать за идею и играют якобы исключительно ради денег. Музыкант также остался крайне недоволен тактикой сборной.

