Новые откровения Маркл взбесили народ: Лицемерие не знает границ

Жена принца Гарри Меган Маркл снова разгневала британцев.

Герцогиня Сассекская готовится выпустить детскую книгу "Скамейка", посвященную отношениям отцов и сыновей. В интервью радио NPR Меган Маркл рассказала, что на написание ее вдохновил принц Гарри и наследник Арчи. "Надеюсь, что каждая семья сможет найти в "Скамейке" что-то близкое для себя", – поделилась она.

Откровения герцогини взбесили многих британцев. Они не понимают, как Маркл может поднимать такую важную тему и при этом не поддерживать связь со своим отцом. Родитель экс-актрисы пока так и не увидел лично своих внуков. "Лицемерие этой женщины не знает границ", – написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что на герцога и герцогиню Сассекских возлагали большие надежды. Но вместо того чтобы следовать правилам семьи и исполнять королевские обязанности, они "повели себя отвратительно по отношению к родным и публике", когда переехали в Соединенные Штаты, заявил он.

В январе этого года отец Меган Маркл анонсировал документальный фильм о ней. Мужчина пообещал в подробностях рассказал о жизни герцогини, ее взрослении, начале актерской карьеры. Журналисты не исключают, что он раскроет истинную причину конфликта с дочерью.

До этого родитель Меган Маркл жаловался на то, что после свадьбы с принцем Гарри она перестала звонить ему. По некоторым данным, герцогиня обиделась на отца, потому что он дал интервью крупному таблоиду незадолго до церемонии.