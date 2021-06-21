"Русалка": молодая жена Петросяна в одном купальнике поразила россиян

Жена Петросяна Татьяна Брухунова отдыхает на Мальдивах и балует подписчиков яркими снимками.

Несколько дней назад молодая избранница знаменитого артиста похвасталась тем, что она, наконец, дождалась отпуска, которого у нее не было уже очень давно. После этого женщина собрала вещи и отправилась на Мальдивские острова. Там жена Петросяна продолжила демонстрировать подписчикам новые наряды.

Сегодня Брухунова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором она запечатлена в ярко-розовом купальнике с принтом. Женщина стоит на качелях над бирюзовой водой и улыбается в камеру, демонстрируя ладную фигуру. Фолловеры пришли в восторг от такого откровенного образа всегда сдержанной Татьяны. Фанаты написали:

"КРАСОТА !!!ВАс БОГ поцеловал !!! Удачи и приятного отдыха! "(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", "Очаровательная! Купальник – супер, сидит красиво. Фигура – высший класс!", "Вид красивый, купальник прикольный и сама тоже", "Какая у Вас шикарная фигура", "Русалка!".

Супруга Евгения Вагановича очень любит показывать подписчикам свои женственные и яркие образы. Аудитория высоко ценит ее собственный стиль и способность оставаться естественной в эпоху, когда все остальные знаменитости выглядят идеальными и одинаковыми благодаря достижениям пластической хирургии.

Ранее новая жена Петросяна удивила публику откровенными фотографиями с пляжа.