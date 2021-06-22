Заболевший ковидом Кузьмин вышел на связь после сообщения о госпитализации

Владимир Кузьмин объявил публике, что он, наконец, вернулся домой из больницы.

Чуть больше недели назад стало известно о том, что 66-летний артист попал в больницу с коронавирусом, несмотря на то, что ранее он сделал соответствующую прививку. Музыкант лежал в одном из подмосковных госпиталей, но уже сегодня Владимир Кузьмин поделился в "Инстаграм" фотографией из дома.

Певец сфотографировался вместе с любимой женой – Екатериной Трофимовой, а под снимком поблагодарил всех за поддержку. Обрадованные поклонники в ответ написали много приятных комментариев с искренними пожеланиями крепкого здоровья:

"С возвращением! И не болейте больше!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Вот радость!", "Берегите себя поправляйтесь как говорят дома и стены лечат", ""Дома!" – вот и славненько. Берегите себя, у нас только один ВК )".



Неизвестно, удалось ли музыканту уже полностью победить болезнь. Еще недавно брат артиста Александр сообщал, что у того обнаружено 30-процентное поражение легких. При этом сам Владимир Кузьмин отмечал, что, благодаря трехступенчатой вакцине, которую ему вкололи, болезнь должна протекать спокойно.

Ранее "Дни.ру" сообщали об опасениях брата артиста, который считает, что Владимир Кузьмин не станет жаловаться, даже если ему будет очень плохо.