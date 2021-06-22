Раскорячившаяся Гагарина вызвала оторопь: Кошмар!

34-летняя Полина Гагарина захотела вновь повеселить своих поклонников.

На прошлой неделе Полина Гагарина сообщила, что улетела отдыхать. Оказалось, что певица решила провести время с детьми в Греции. По прилете она поделилась несколькими снимками с отпуска, но потом все реже стала выходить на связь с поклонниками.

Накануне Гагарина все-таки поделилась новой фотографией, сделанной в Греции. Подписчики инстаграм-аккаунта увидели, как кто-то запечатлел Полину, стоящую на четвереньках, возле экзотического куста. "Дикобраз или ящерица?", – подписала забавное фото артистка.

Поклонники оценили чувство юмора Гагариной, однако многие выразили недоумение. "Как можно быть такой худой?!", "Кошмар! Исхудала", – удивились поклонники, рассматривающие новое фото певицы. Действительно, Полина очень похудела, чем вызывает беспокойство у фанатов. "Кушай побольше", "Надо срочно набрать вес", – пишут фолловеры.

Напомним, ранее Полина Гагарина предложила поклонникам выбрать, на какой из фотографий у нее сильнее торчат ребра. Гагарина отметила, что ждет в комментариях предположений о ее якобы тяжелой болезни. Артистка призналась, что с удовольствием почитает рассуждения интернет-пользователей.