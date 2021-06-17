Гагарина отправилась в отпуск с женатым мужчиной

Полина Гагарина улетела на отдых в Грецию в компании неизвестного мужчины и его супруги.

Несколько дней назад популярная певица рассказала своим подписчикам в "Инстаграм", что она улетает в солнечную Грецию. Артистка взяла с собой дочь и сына, чтобы устроить настоящий семейный отдых. Однако сегодня Полина Гагарина показала, что на отдыхе у нее есть и другие спутники.

Во время обеда певица засветила на видео мужчину в темных очках – того самого, который был замечен вместе с ней на скандальной премии "Муз-ТВ". А вслед за таинственным мужчиной Гагарина показала его жену, чем мгновенно разочаровала всех сплетников. Однако имен своих друзей певица так и не назвала.

В Stories звезда показала свою виллу, на которой она живет вместе с детьми. В одной спальне спит ее сын, другую Полина делит вместе с маленькой дочерью. Рядом с домом имеется собственный бассейн, а чуть дальше – песчаный пляж, на котором почти никого нет. Судя по всему, знаменитость прекрасно проводит время и по-настоящему наслаждается отдыхом, хотя температура воздуха в Москве сейчас даже выше, чем на греческом курорте.

34-летняя артистка не скупится на фотографии и видео из отпуска. Недавно Полина Гагарина сняла себя танцующей на вилле в распахнутой тунике, продемонстрировав пикантные особенности своей фигуры.