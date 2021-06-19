Поразившая торчащими ребрами Гагарина ждет предположений о тяжелой болезни

Популярная исполнительница Полина Гагарина сейчас в Греции. 34-летняя Полина Гагарина наслаждается отличной погодой, солнцем и морем.
В личном микроблоге знаменитость опубликовала фото с курорта. Гагарина предстала перед объективом в крошечном бикини. Знаменитость позировала по колено в воде.
Снимки Полина сопроводила довольно ироничной подписью. Артистка предложила подписчикам выбрать, на какой из фотографий у нее сильнее торчат ребра. Гагарина отметила, что ждет в комментариях предположений о ее якобы тяжелой болезни. Вокалистка призналась, что с удовольствием почитает рассуждения интернет-пользователей о ее нездоровой худобе, пока будет есть сувлаки – греческий шашлык из свинины.
"Ты прости, но это похоже на анорексию😢(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "загоняет себя спортом и диетами. И боится повторения 10-ти летней давности. Полине бы 5 кг сверху– была бы реально секси, к тому же лишнего ничего бы не было", "Капец скелетина😢", "Худая капец…. И слава богу 🔥🔥🔥 огонь", "На всех прекрасная!!!😍❤️ Фигура – огонь🔥! Не слушайте никого❤️", "Больше не худейте", – пишут теперь пользователи Сети под постом Гагариной.
Отметим, в Грецию с Полиной Гагариной поехали ее дети – сын Андрей и дочь Мия. Как писали "Дни.ру", в отпуске знаменитость сопровождают некий мужчина и его жена.
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