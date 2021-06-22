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Шоу-бизнес
"Много лет не причащают": тяжелобольной певице МакSим отказывают в таинстве

"Много лет не причащают": тяжелобольной певице МакSим отказывают в таинстве

Певица Максим до сих пор не может покаяться в одном из серьезных грехов, совершенных ею.
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38-летняя Марина Абросимова (по матери Максимова) пережила в своей жизни немало бед. Даже в самые тяжелые минуты женщина всегда сохраняла веру в сердце и шла со своей болью в церковь. Однако уже много лет церковь отказывает певице Максим в одном из самых главных таинств для всех верующих.

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В одном из интервью Абросимова рассказывала, что она должна покаяться в некоем грехе, чтобы быть допущенной к Причастию, но женщина пока не может этого сделать. О каком именно из прегрешений шла речь, остается лишь догадываться...

Ранее Марина Максимова была замужем за Алексеем Луговцевым. Когда брак стал трещать по швам, верующая артистка решила спасти отношения с помощью церкви и уговорила мужа венчаться. Позже певица призналась, что это было большой ошибкой – благословение священника все равно не спасло супругов от расставания.

После этих отношений у Абросимовой был страстный роман с музыкантом Александром Красовицким. Связь влюбленных оборвалась по неизвестной причине. Певица просто молчала, а музыкант говорил о предательстве со стороны экс-возлюбленной.

Следующий роман с бизнесменом Антоном Петровым и вовсе привел певицу Максим к унынию. Избранник оставил артистку беременной и сразу женился на богатой наследнице. После этого в жизни артистки было много испытаний: тяжелая депрессия, сильное истощение, третья беременность, закончившаяся выкидышем, борьба с алкоголизмом, страшная авария – об этом рассказал портал Woman.ru.

После всего пережитого женщина все-таки смогла взять себя в руки и вернуться на сцену, Однако теперь Максимова встретилась с новой бедой – звезда борется с тяжелой болезнью и в настоящее время пребывает в искусственной коме. Поклонники певицы Максим верят, что она справится и с этим испытанием и надеются, что оно поможет артистке простить самой себе тот самый тайный грех.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

МакSим. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 22 июня 2021, 09:37 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

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