Певицу Максим экстренно госпитализировали со страшным диагнозом

38-летняя певица Максим уже несколько дней чувствует себя плохо.

Ранее появилась информации о госпитализации Марины Максимовой после одного из концертов, на котором исполнительница выглядела уставшей. Теперь певица Максим решила прокомментировать свое состояние во избежание различных слухов и домыслов.

В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала фото из больницы и рассказала, что еще 11 июня у нее появились первые симптомы простуды. После этого Максимова сдала срочный тест на коронавирус, но результат был отрицательным. Певице предстояло дать концерт, но она решила не отменять его из-за обычной простуды. Выступать ей пришлось с высокой температурой, именно поэтому она плохо выглядела на сцене. После артистка сдала еще один тест, который тоже оказался отрицательным, но самочувствие знаменитости продолжило ухудшаться, поэтому она вызвала врача. В результате женщину экстренно госпитализировали с 40-процентным поражением легких. При этом у Максимовой до сих пор нет подтвержденного ковида, пока ей диагностировали лишь пневмонию.

Певица Максим извинилась перед поклонниками за то, что ей придется отменить свой следующий концерт, и выразила надежду скоро вернуться в строй. В ответ фанаты пожелали звезде скорейшего выздоровления.

Ранее певица Максим рассказывала о другом тяжелом периоде, который ей пришлось пережить.