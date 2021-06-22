"Изменений значительных нет": состояние пребывающей в коме МакSим не улучшается

Состояние певицы Максим вызывает серьезные опасения поклонников.

Около недели Марина Максимова находится в реанимации, куда она попала с 40-процентным поражением легких. Три дня назад стало известно о том, что знаменитую пациентку ввели в искусственную кому. Это было необходимо для наиболее результативного лечения вирусной пневмонии. Дело в том, что заражение легких у артистки продолжало увеличиваться и организм певицы Максим плохо реагировал на терапию.

Сейчас 38-летняя артистка продолжает пребывать в медикаментозном сне. Ранее помощница певицы Максим говорила о том, что в состоянии искусственной комы артистка может пробыть три-четыре дня. Теперь этот срок приближается к концу, но, судя по всему, значительных изменений в состоянии пациентки не зафиксировано. Максимова подключена к аппарату ИВЛ. Медики изо всех сил стараются уменьшить поражение легких. Их промывают и оснащают кислородом – об этом сообщила "КП".

Врачи пока опасаются давать какие-либо прогнозы на счет изменений в состоянии певицы, они наблюдают динамику и держат пациентку под постоянным контролем. Однако близкие Максим уверены: у нее молодой и сильный организм, который справится с болезнью, а искусственная кома призвана помочь женщине восстановиться. Поклонники артистки посылают ей лучи добра и оставляют пожелания скорейшего выздоровления в ее инстаграм-аккаунте.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что сама певица Максим рассказала о своей болезни до ухудшения состояния.