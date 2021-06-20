"Все еще в коме": раскрыты шокирующие детали состояния тяжелобольной певицы МакSим

Несколько дней назад МакSим ввели в искусственную кому для наиболее результативного лечения болезни. Сейчас, по словам директора, состояние певицы стабилизировалось, однако, она все равно остается под пристальным контролем врачей.
Отметим, что в начале июня в своих социальных сетях МакSим поделилась с подписчиками, что неважно себя чувствует. В тот момент она должна была ехать на открытие собственной школы искусств. Из-за недомогания артистка сделала тест на коронавирусную инфекции, но он показал отрицательный результат. Позднее, перед концертом в Казани, состояние звезды резко ухудшилось, и было принято решение госпитализировать ее в клинику. Тест на коронавирус вновь оказался отрицательным. Впоследствии врачи диагностировали воспаление легких с 40% поражения тканей.
Напомним, что на днях болезнь МакSим снова начала прогрессировать. Легкие не справлялись со своими задачами, а кровь недостаточно насыщалась кислородом. Тогда специалисты срочно приняли решение ввести певицу в состояние искусственной комы. Так врачам удалось купировать серьезное распространение болезни.
Марина Максимова родилась в 1983 году в Казани. Для мира шоу-бизнеса взяла псевдоним МакSим. За время карьеры выпустила восемь альбомов, а также множество синглов и клипов. Наибольшую популярность ей принес трек "Знаешь ли ты".
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