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Шоу-бизнес
"Все еще в коме": раскрыты шокирующие детали состояния тяжелобольной певицы МакSим

"Все еще в коме": раскрыты шокирующие детали состояния тяжелобольной певицы МакSим

Недавно артистку срочно госпитализировали. Представитель МакSим рассказал подробности ее сегодняшнего самочувствия.
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Несколько дней назад МакSим ввели в искусственную кому для наиболее результативного лечения болезни. Сейчас, по словам директора, состояние певицы стабилизировалось, однако, она все равно остается под пристальным контролем врачей.

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Отметим, что в начале июня в своих социальных сетях МакSим поделилась с подписчиками, что неважно себя чувствует. В тот момент она должна была ехать на открытие собственной школы искусств. Из-за недомогания артистка сделала тест на коронавирусную инфекции, но он показал отрицательный результат. Позднее, перед концертом в Казани, состояние звезды резко ухудшилось, и было принято решение госпитализировать ее в клинику. Тест на коронавирус вновь оказался отрицательным. Впоследствии врачи диагностировали воспаление легких с 40% поражения тканей.

Напомним, что на днях болезнь МакSим снова начала прогрессировать. Легкие не справлялись со своими задачами, а кровь недостаточно насыщалась кислородом. Тогда специалисты срочно приняли решение ввести певицу в состояние искусственной комы. Так врачам удалось купировать серьезное распространение болезни.

Марина Максимова родилась в 1983 году в Казани. Для мира шоу-бизнеса взяла псевдоним МакSим. За время карьеры выпустила восемь альбомов, а также множество синглов и клипов. Наибольшую популярность ей принес трек "Знаешь ли ты".

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Певица МакSим. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 14:55 Источник: RBC.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певица МакSим совсем себя запустила

комментарии

Ответить:

ТИНА
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Зачем пишут-певица все еще в коме Ее вчера ввели в искуственную кому,для облегчения дыхания и большим насыщением кислородом легких это сделано специально,для облегчения состояния-а спустя несколько дней-будут выводить из этого искуственного состояния-вот и все Никакой паники и громких плохих прогнозов Все будет нормально
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