"Вы ждете ребеночка?": Навку заподозрили в беременности из-за внешного вида

Вчера Татьяна Навка в своих социальных сетях опубликовала личный снимок.

Спортсменка часто делится с подписчиками различными фото и видео. На одном из последних она предстала в ярко-зеленом костюме на фоне распустившихся пионов. Образ дополнили салатовые шлепанцы и массивные очки, а также красная спортивная кепка. Татьяна Навка отметила, что сама вырастила такие роскошные цветы.

Подписчики с особым трепетом отреагировали на пост фигуристки. Многие сказали, что Татьяне очень к лицу зеленый оттенок, а также обратили внимание на ее красоту, женственность, молодость и жизнерадостность.

"Вы сама выглядите, как пионы. Даже красивее, чем пионы", "Труженица по жизни и красавица", "Танечка, вы прелесть! Уважаю и восхищаюсь", "Костюмчик хорош, и цвет к лицу", "Шикарные волосы. Красивое платье. Красивые ножки и пальчики на ножках в сланцах", "Очень удачное фото, можно дать 20+", – восторженно прокомментировали фолловеры.

Однако нашлись и те, кому не понравилась фотография Татьяны Навки. Хейтеры обвинили спортсменку в отсутствии вкуса, а также заподозрили в беременности. Кроме того, подписчики не поверили, что звезда сама ухаживает за садом и выращивает растения.

"Вы беременны?", "Вы ждете ребеночка?", "Когда сказали, что зеленый в тренде", "А вы сами за ними ухаживаете, или все же садовник? Просто мои, значит, своими руками", "Пионы не твои", – злостно высказались пользователи.

Напомним, что недавно Татьяна Навка столкнулась с волной генитива из-за противоречивого наряда. Она выложила фотографию в синем комбинезоне, который подписчики сравнили с одеждой для рабочих.