"Хуже некуда": Народ плюнул в хвастливую Навку

Свежее фото звездной блондинки жестко раскритиковали. Татьяна Навка столкнулась с негативом из-за наряда.

Супруга Дмитрия Пескова разместила в личном блоге новый снимок. Татьяна Навка встала перед объективом на покрытой брусчаткой дорожке в окружении зеленых насаждений. Знаменитость позировала возле большого куста сирени, ящиков и вазонов с цветами.

Светская львица похвасталась поклонникам модным нарядом — джинсовым комбинезоном, который дополнили черные очки и синие туфли-лодочки со стразами. Фигуристка сунула руки в карманы, расправив плечи. Она так пыталась выглядеть перед фотографом эффектно, что ее лицо приобрело надменное выражение.

Обычно в Сети популярны фото звездных красоток в стильных образах, однако россияне не оценили публикацию. Многие осудили спортсменку за попытку выделиться с помощью одежды, которая напомнила им рабочую спецовку. Татьяна Навка получила комментарии от подписчиков с негативными высказываниями.



"У нас в таких комбинезонах на заводе люди работают...", "Можно хуже, да вот некуда, извините", "Э́лектрик-сантехник... Не знают, что на себя надеть", "Что это у вас за стиль одежды такой странный? То халаты какие-то, то штаны закрученные с белым оверлоком наружу... Замените себе стилиста", "Выглядите старше своих лет", "Не ваш фасон", — написали звезде пользователи Сети. Татьяна Навка проигнорировала мнения недовольных личностей.