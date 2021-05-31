"Нос вырос?": изменившуюся Навку отправили на стол к хирургу

В последнее время фигуристка и супруга пресс-секретаря российского президента Татьяна Навка активно развивает бизнес в сфере постановок ледовых шоу и имеет колоссальный успех. Не удивительно, что с ростом популярности растет и количество завистником и хейтеров. Судя по ее аккаунту в "Инстаграм", скоро она превратится во вторую Волочкову.
На днях Татьяна Навка выложила в своем микроблоге свежее фото, на котором предстала в образе ковбоя – в кожаной широкополой шляпе и с оружием в руках. На ней было яркое красное платье в черный горошек и объемные аксессуары.
"Ковбои в городе или праздник в стиле Вестерн! Дикий, дикий запад!" – написала Татьяна Навка.
Подписчики не оценили внешний вид чемпионки. Многие стали придираться к ее якобы увеличившемуся носу и посоветовали сделать операцию, а кто-то и вовсе отправил ее на пенсию.
"Пора на ринопластику (носик подрос на 5 десятке)"; "Татьяна, дикий запад не ваше"; "Сколько Вам лет? Ау! Дайте дорогу Загитовой и другим, простите, Ваше время ту-ту"; "Почему же вы так плохо выглядите, при ваших то возможностях"; "Нос вырос?" – не унимались фолловеры.
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