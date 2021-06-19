"Сердце сжалось": Жуткие подробности о лежащей в коме певице МакSим

Появилась новая информация о состоянии певицы МакSим, которую ввели в искусственную кому. Россияне молятся о здоровье звезды.

Представительница поп-дивы дала исчерпывающую информацию о том, что случилось с певицей МакSим. По ее словам, у 38-летней знаменитости сильно поражены легкие и кровь не насыщается кислородом, поэтому доктора и решили ввести ее в кому. Предполагается, что исполнительница хита "Трудный возраст" останется в бессознательном состоянии на несколько дней.

"На кислород она не реагировала, легкие не прочищались", — выразилась собеседница РИА Новости. Представительница певицы объявила, что врач дает вполне благоприятный прогноз, а кома была лишь принудительной мерой для того, чтобы артистке не стало хуже. Медики делают все возможное для того, чтобы помочь органам дыхания МакSим. С течением времени они будут выводить поп-диву из комы и оценивать ее состояние.

Между тем инстаграм-аккаунт артистки наполняется тревожными комментариями. Фанаты звезды бьют тревогу. Они глубоко переживают за кумира и надеются, что артистка скоро поправится. Последний пост поп-дивы был опубликован три дня назад. "Сегодня прочла, что будто вас ввели в кому. Сердце сжалось. Молюсь о вашем здоровье", "Марина, вернись к нам!", "Господи милостивый! Помоги Марине поправиться", "Мариночка, выздоравливайте! Очень любим Вас!" — пишут возволнованные поклонники певицы МакSим.