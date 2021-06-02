"Не помнит, как играть роль": бесчестную Поргину вывели на чистую воду

Директор театра "Ленком" утверждает, что вдова Николая Караченцова якобы ранее постоянно оскорбляла Марка Захарова. Теперь она переключилась на него.

Марк Варшавер крайне удивлен и расстроен поведением артистки. Он убежден, что свое звание "заслуженной артистки" она получила лишь благодаря "Ленкому". В тот момент она не играла уже продолжительное время. Актер рассказал, что и сейчас Людмила Поргина все еще получает зарплату в театре, несмотря на то, что она давно не появляется на сцене. "Не помнит, как играть роль!" – заявил он.

Марк Борисович осознает, что его слова могут показаться достаточно жесткими. Однако он принимает этот факт, так как крайне возмущен происходящим. Он полагает, что, со стороны артистки, было крайне некорректно долгие годы оскорблять Марка Захарова. По его мнению, служить в театре и нелестно отзываться о легендарном режиссере – поступок недостойный. Позднее актриса вдруг сменила гнев на милость. Теперь она говорит о нем исключительно как о великом творце.

Сейчас, по словам директора "Ленкома", Людмила Поргина переключилась на него. Раньше она "восхваляла" его, теперь же что-то изменилось. Марк Варшавер отметил, что театр активно развивается. За последнее время афиша пополнилась пятью новыми постановками.

Марк Борисович отметил, что они стараются обеспечить актерам максимально комфортные условия. Все спектакли играются двумя составами, чтобы у каждого была возможность уехать на съемки тогда, когда будет нужно.

