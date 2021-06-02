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Шоу-бизнес
Раскрепощенная Бузова атаковала Водянову ради совместного фото

Раскрепощенная Бузова атаковала Водянову ради совместного фото

Ольга Бузова давно мечтала познакомиться с Натальей Водяновой, и счастливый случай, наконец, представился.
прочитано 168 раз

Накануне поющая ведущая посетила премьеру документального фильма "Русские каникулы", снятого журналистом Михаилом Зыгарем совместно с моделью Натальей Водяновой. Ольга Бузова тщательного готовилась к этому событию, так как очень хотела лично встретиться с известной моделью.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

В своем инстаграм-аккаунте певица самонадеянно заявляла, что Водянова, наверняка, и так уже ее знает, а с Зыгарем она и вовсе познакомилась ранее на премии, которую вела. На премьере экс-ведущей "Дома-2" удалось приблизиться к авторам фильма и даже сделать с ними фото.

Как сообщила "Экспресс газета", певица начала знакомство с моделью с приятных слов, а затем поближе придвинулась к Водяновой для совместного снимка, который вскоре появился в аккаунте Бузовой. Для светского мероприятия исполнительница выбрала откровенный ярко-оранжевый костюм с мини-юбкой, что помогло ей сильно выделиться на фоне модели в строгом черном платье.

Однако фолловеры Бузовой не оценили ее внешний вид и отметили, что сравнение двух знаменитостей будет не в пользу певицы, так как в свои 35 лет она выглядит хуже 39-летней модели:

"Водянова такая естественная, выглядит намного моложе тебя!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Прекрасная возможность сравнить бриллиант и стекляшку", "Ты, если честно, с Водяновой рядом не стояла. Она настоящая женщина", "Как ей не стыдно после Волгограда?", "Образ нормальный, а вот лицо – слегка не "свежее" – наверное гастроли были тяжелыми в Волгограде)".

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ольга Бузова опозорилась на концерте в Волгограде.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 2 июня 2021, 06:04 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость747420
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Сейчас отвлекают от ситуации ,что была на фестивали в Волгограде ,это нужно бильярдному шару ,арт директору,а как варюга жить без спонсоров ,что у бузовой? Он не только этим пользуется ,как и все армяни приближенные "" а не является ли Ольга его любовницей? Последнее видео, которое певица выставила в stories шокировало пользователей сети. По всей видимости, Арчер всю ночь снимал на видео ролевые игры с Бузовой. Неужели, это был номер в отеле в совместной постели? Сначала, Бузова одела облигающий халатик, лицо певицы было смазано белое слизью, после чего она взяла в руки плётку
Гость алекс
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Теперь ждите увлекательных "сторис" о том, что Оля и Наташа давние подруги с детства, что Наташа приглашает её в Париж моделью на мировые подиумы, где миллиардные заработки, всемирная слава и пр. блага! Но Оля - патриот и очень любит "своих людей" и бла-бла-бла ....останется с ними! И фанатики ей поверят! А выглядит-то она хреновато, хотя и Водянова не красавица писаная.
Гость764360
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Давно кто-то мудрый сказал примерно так: "Хочешь уничтожить государство - разврати его молодёжь". Это сейчас у нас и творится в полный рост, но власть как бы не замечает... Всем добра и удачи! А Бузовой - игнор и бойкот! Хотя бы! А по-идее, эта ... должна сидеть на киче у параши!
Гость764360
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Наши люди перестали уважать себя, поэтому разные "бузовы" так и обнаглели! Ни в одной нормальной стране после такого свинства бузову бы даже близко не подпустили ни к сцене, ни к ТВ, ни к радио! Практически эта пьяница и наркоманка каждому плюнула в лицо и послала на... И подобное не первый раз, а зритель утирается и опять слушает и смотрит!? А ведь на всю эту грязь дети смотрят и учатся так себя вести у своего кумира!? Минкульт, депы, чинари, конечно, всего этого "не видят и не слышат", у них задачи поважнее. Давно кто-то мудрый сказал примерно так: "Хочешь уничтожить государство - разврати
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