Раскрепощенная Бузова атаковала Водянову ради совместного фото

Ольга Бузова давно мечтала познакомиться с Натальей Водяновой, и счастливый случай, наконец, представился.

Накануне поющая ведущая посетила премьеру документального фильма "Русские каникулы", снятого журналистом Михаилом Зыгарем совместно с моделью Натальей Водяновой. Ольга Бузова тщательного готовилась к этому событию, так как очень хотела лично встретиться с известной моделью.

В своем инстаграм-аккаунте певица самонадеянно заявляла, что Водянова, наверняка, и так уже ее знает, а с Зыгарем она и вовсе познакомилась ранее на премии, которую вела. На премьере экс-ведущей "Дома-2" удалось приблизиться к авторам фильма и даже сделать с ними фото.

Как сообщила "Экспресс газета", певица начала знакомство с моделью с приятных слов, а затем поближе придвинулась к Водяновой для совместного снимка, который вскоре появился в аккаунте Бузовой. Для светского мероприятия исполнительница выбрала откровенный ярко-оранжевый костюм с мини-юбкой, что помогло ей сильно выделиться на фоне модели в строгом черном платье.

Однако фолловеры Бузовой не оценили ее внешний вид и отметили, что сравнение двух знаменитостей будет не в пользу певицы, так как в свои 35 лет она выглядит хуже 39-летней модели:

"Водянова такая естественная, выглядит намного моложе тебя!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Прекрасная возможность сравнить бриллиант и стекляшку", "Ты, если честно, с Водяновой рядом не стояла. Она настоящая женщина", "Как ей не стыдно после Волгограда?", "Образ нормальный, а вот лицо – слегка не "свежее" – наверное гастроли были тяжелыми в Волгограде)".

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Ольга Бузова опозорилась на концерте в Волгограде.