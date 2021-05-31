"Перепутала с выступлением в гей-клубе": опозорившуюся Бузову облили помоями на всю страну

Блогер Лена Миро просто не смогла пройти мимо такого события. Обозревательница мира шоу-бизнеса славится своими колкими высказываниями в адрес звезд, которые затем активно цитируются в Сети. Она назвала диву "Голенькой Бузовой" и прокомментировала выступление.
По мнению Миро, певица в очередной раз опозорилась, появившись на публике. Она рассказала, что Ольга Бузова приехала в Волгоград, затем снялась обнаженной на фоне храма, а позднее выступила в центральном парке. Блогер подчеркнула, что звезда, видимо, перепутала место, где собираются семьи с детьми с "выступлением в гей-клубе".
Все дело в том, что артистка прибыла на сцену в крайне вызывающем костюме, который многие сочли странным. Также Лену Миро крайне впечатлил тот факт, что в какой-то момент поющая ведущая якобы просто покинула площадку, оставив музыкантов и танцоров одних. Однако затем она вернулась.
Особенно поразило блогера высказывание Ольги Бузовой о том, что она – королева этого мира. Отметим, дива предложила всем несогласным отправиться в другой мир. Лена Миро считает, что королева всегда должна быть уместна, чем, по ее мнению, звезда похвастаться не может.
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