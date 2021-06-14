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Шоу-бизнес
"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям

"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям

Оперная дива заговорила об отношениях с детьми. Изгнанная из семьи Мария Максакова записала для детей речь.
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Старшие наследники отвернулись от Марии Максаковой. Скандальная вдова Дениса Вороненкова не поддерживает общения с 16-летним сыном Ильей и 13-летней дочерью Людмилой. Подростков воспитывает их отец Владимир Тюрин. Мария Максакова стремится получить прощение детей, однако они ни в какую не хотет впускать ее в свою жизнь. Певица полагает, что в этом виноват ее бывший муж, который сознательно воздействует на Илью и Людмилу в корыстных целях, чтобы заполучить недвижимость.

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Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Дети отвергают всяческие контакты со звездной матерью, которую многие россияне до сих пор считают изменницей родине. Мария Максакова даже не смогла поздравить дочь с днем рождения. Женщина написала девочке душевное стихотворение, но наследница ей не ответила.


Не имея других вариантов обратиться к детям, звезда произнесла для них речь в эфире ютуб-шоу. Она подчеркнула, что в будущем ее старшие отпрыски будут стыдиться своего поведения и пожалеют, что отказались от матери. Тем не менее скандальная артистка надеется, что сможет поговорить с близкими, и завязать с ними крепкую дружбу. "Если они не услышат от меня прощения, когда придут, потому что меня может не быть в живых, пусть знают заранее, что я их прощаю", — объявила Мария Максакова.


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Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2021, 00:08 Источник: Youtube/Фрейтак медиа ✓ Надежный источник
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Мария Максакова в жизни и на сцене

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