"Меня может не быть в живых": Отвергнутая Максакова обратилась к детям

Оперная дива заговорила об отношениях с детьми. Изгнанная из семьи Мария Максакова записала для детей речь.

Старшие наследники отвернулись от Марии Максаковой. Скандальная вдова Дениса Вороненкова не поддерживает общения с 16-летним сыном Ильей и 13-летней дочерью Людмилой. Подростков воспитывает их отец Владимир Тюрин. Мария Максакова стремится получить прощение детей, однако они ни в какую не хотет впускать ее в свою жизнь. Певица полагает, что в этом виноват ее бывший муж, который сознательно воздействует на Илью и Людмилу в корыстных целях, чтобы заполучить недвижимость.

Дети отвергают всяческие контакты со звездной матерью, которую многие россияне до сих пор считают изменницей родине. Мария Максакова даже не смогла поздравить дочь с днем рождения. Женщина написала девочке душевное стихотворение, но наследница ей не ответила.

Не имея других вариантов обратиться к детям, звезда произнесла для них речь в эфире ютуб-шоу. Она подчеркнула, что в будущем ее старшие отпрыски будут стыдиться своего поведения и пожалеют, что отказались от матери. Тем не менее скандальная артистка надеется, что сможет поговорить с близкими, и завязать с ними крепкую дружбу. "Если они не услышат от меня прощения, когда придут, потому что меня может не быть в живых, пусть знают заранее, что я их прощаю", — объявила Мария Максакова.

