Убитая горем Мария Максакова сообщила о смерти матери: Сегодня ночью от нас ушла

"Сегодня ночью от нас ушла моя любимая Ирочка.. моя музыкальная мама и мой первый Учитель (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заявила оперная дива. По словам артистки, именно наставница сделала ее такой, какая она сейчас.
Мария Максакова рассказала, что учительница была личностью невероятной души. Певица не понимает, как жить теперь на свете без близкого человека. Она поблагодарила наставницу за все. Трогательное послание артистка сопроводила несколькими снимками со своей "музыкальной мамой".
Подписчики поддержали Марию Максакову и выразили свои соболезнования. "Вот это бесконечна утрата! Таких людей (авторов детства) больше не найти", "Примите мои слова сочувствия", "Царствие небесное, держитесь", "Приятно ,когда такие слова говорят об учителях. Светлая память", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Мария Максакова в интервью заявила, что семья пытается от нее избавиться. По словам оперной дивы, дети отказываются с ней общаться и в открытую заявляют, что все ее ненавидят. Звезда публично обратилась к старшим отпрыскам, попросив их в случае ее смерти заботиться о младшем брате Ване – сыне Максаковой от Вороненкова.
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