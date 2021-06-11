Ставший отцом Маликов сбежал из России с молодой любовницей

Дмитрий Маликов показал фото, на котором предстал рядом со стройной молодой красоткой.

Племянник и тезка популярного российского певца Дмитрия Маликова не так давно стал отцом (Дмитрий Маликов — сын сестры известного артиста, Инны Маликовой – прим. ред.). Дочь Миру ему подарила его возлюбленная Анастасия Толстая. В конце 2020 года Дмитрий Маликов и его возлюбленная крестили свою дочь.

На днях стало известно, что Дмитрий и Анастасия улетели в отпуск в Эмираты. Об этом племянник артиста сообщил в своем "Инстаграм".

На опубликованном фото Дмитрий Маликов позирует рядом со своей красавицей-спутницей. Фото сделано как селфи в отражении зеркала. В тексте сообщения Маликов написал, что они с возлюбленной строго соблюдают на отдыхе все правила безопасности. В конце текста Маликов поставил значок в виде шприца, возможно, намекая на то, что пара вакцинировалась от коронавируса.

Подписчики пожелали паре приятного отдыха и поинтересовались, не слишком ли жарко в Дубае в летнее время.

Напомним, Дмитрий Маликов познакомился с Анастасией Толстой в Москве. Четыре года пара просто общалась по Сети и только потом перешла к отношениям. Их встречи были ограничены из-за того, что Дмитрий учился во Франции. Спустя время Маликов предложил Толстой стать его женой.