Маликов признался в ошибках отцовства

Дмитрий Маликов по-разному вел себя со старшей дочерью и с младшим сыном.

51-летний музыкант имеет богатый опыт воспитания детей. У мужчины двое родных детей, которые родились с разницей в 18 лет. В силу собственного возраста Дмитрий Маликов по-разному воспитывал наследников.

Когда у артиста родилась первая дочь Стефания, мужчине было всего 30 лет. Сегодня он уже может более-менее объективно оценить, как он вел себя тогда. В первые годы жизни девочки отец не слишком активно участвовал в ее воспитании. Тогда Маликов много времени и сил уделял собственной карьере, хотел многого достичь и заработать побольше денег. Поэтому все заботы о дочери легли на плечи жены.

Со вторым ребенком все вышло по-другому. Когда родился Марк, его папа уже был состоявшимся артистом, который не гонится за славой. С годами Маликов стал гораздо больше ценить моменты, проведенные с детьми и родителями, потому что эти мгновения быстро проходят. В интервью изданию "ОК" композитор признался, что как отец он стал лучше. Сегодня мужчина предпочитает проводить вечера с семьей вместо того, чтобы идти на светскую тусовку. Он занимается выбором преподавателей для детей и активно участвует в жизни семьи, чего не было раньше.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Маликов поразил публику изменениями во внешности.