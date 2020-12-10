"Жаль, что не Бузова": Самбурская показала интимные забавы с подругой

На селфи артистка корчит забавную рожицу, снимая себя снизу. Вторая девушка смотрит в камеру и держит актрису руками за грудь. "Слили в Сеть интимное фото Самбурской с Кошкиной", – подписала снимок знаменитость.
Подруга в комментариях тут же отшутилась: мол, теперь все узнают ее настоящую ориентацию. Впрочем, поклонники с восторгом восприняли эротические забавы артисток. Некоторые тут же отметили, что на месте Яны Кошкиной должна быть Ольга Бузова, с которой Настасья Самбурская недавно поссорилась.
"Я даже знаю кто слил! Это Бузова или Собчак 100% (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А есть видео, где происходит продолжение?", "Рученки какие загребущие у Яны😂Девочки красотки", "Жаль что не Бузова рядом", "Жаль конечно что в одежде", "Еще бы Рудову и были бы 3 царевны", "Интимного здесь как сладкого в утюге", "Уставшую Настю укладывают спать, ничего особенного, расходимся", – написали в комментариях.
Напомним, конфликт между ведущими шоу "Дом-2" и Настасьей Самбурской разгорелся в начале зимы. Звезда сериала "Универ" назвала Бузову, Бородину и Собчак "днищем", оскорбленные терпеть не стали, и началась многодневная перепалка. Впрочем, последнее слово осталось за актрисой, которая заявила, что вся жизнь Ольги Бузовой – одна большая показуха и работа на публику
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