ПРизывающий к помощи Тишман устроился официантом

Артисты приняли участие в благотворительной акции и попробовали себя в непростой работе.

Недавно звезды целый день провели в роли обслуживающего персонала. Тишман, Хохлова и Тарасов встречали гостей, консультировали по меню, приносили блюда и требовали чаевые, которые впоследствии пошли на благотворительность. Также ресторан перечислил организации 500 тысяч рублей в качестве пожертвования. Такое мероприятие организовал фонд "Дом с маяком" совместно с сетью семейных кафе "АндерСон".

Марк Тишман рассказал, что в юности по-настоящему работал официантом. По словам певца, на работе ему больше всего нравилось общаться с людьми и доставлять им радость. При этом Тишман подчеркнул, что стоять весь день на ногах и таскать тяжелые подносы – хорошая физическая нагрузка, что также является плюсом для поддержания стройных форм.

"Мне вообще нравится работа официанта, ведь это общение с людьми. А общение и обмен энергией меня лично заряжает, и моя профессия – тому подтверждение. Кроме коммуникации и заряда энергией, работа официантом – это еще и физическая активность, ты постоянно на ногах. Поэтому от праздника у меня только позитивные эмоции", – поделился артист.

Ольга Хохлова, в свою очередь, искренне восхитилась работой ресторана. На кухне, по ее словам, жарко, шумно и быстро, как в токарном цеху, а официанты весь день как белки в колесе.

Никита Тарасов уже знаком с ресторанным бизнесом, он сыграл роль кондитера Луи в сериале "Кухня" на телеканале "СТС". Актер признался, что больше двух часов не выдержал бы на такой работе, ведь это тяжелый физический труд.

Также все артисты отметили, что подобные мероприятие – это не только возможность попробовать себя в чем-то новом, но и помочь действительно нуждающимся.