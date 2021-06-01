"Ни с кем не увидите": оставленная Тимати Решетова отказалась от личной жизни

После расставания с рэпером Тимати модель Анастасия Решетова предпочитает на афишировать личную жизнь.

На днях завершился очередной сезон шоу "Холостяк", участие в котором артист принял почти сразу после разрыва с матерью своего сына Ратмира. В последнем эпизоде музыкант сделал предложение Екатерине Сафаровой.

У Анастасии Решетовой тоже уже появился новый возлюбленный, однако его имя неизвестно. Поговаривают, что ухажер блогера человек несвободный, к тому же мусульманин. Однако красотка уверяет, что это не так, а ее мужчина является жителем Европы.

Впрочем, судя по всему, поклонники вряд ли увидят, как он выглядит на самом деле. В своем блоге Анастасия Решетова заявила, что после расставания с Тимати решила не афишировать личную жизнь.

В инстаграм-аккаунте один из подписчиков написал модели, что желает ее увидеть счастливой рядом с каким-нибудь мужчиной. "Ни с кем не увидите", – парировала блогер. Она отметила, это произойдет не потому, что у нее нет отношений.

Напомним, несколько недель назад Анастасия Решетова опубликовала видео, в котором рассказала о причинах расставания с Тимати. Правда, модель не стала вдаваться в подробности, отметив, что в их отношениях было много боли. При этом звезда заявила, что после расставания с рэпером наконец-то почувствовала себя свободной, ведь теперь ей не нужно контролировать каждый свой шаг.