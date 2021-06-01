Гузеева с детьми на руках публично покаялась: Стыдно

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В честь этого праздника Лариса Гузеева показала наследников.

У звезды фильма "Жестокий романс" двое детей – 29-летний Георгий и 21-летняя Ольга. В личном блоге артистка поделилась архивными снимками ребят. На фотографиях сын и дочь запечатлены в нежном возрасте вместе со звездной мамой.

Под кадрами Лариса Гузеева обратилась к детям, поблагодарив их за интерес и любопытство к жизни, а также за яркие эмоции. Нашлось и за что покаяться, правда, актриса не стала уточнять деталей. "Это благодаря вам мне интересно, любопытно, стыдно, ответственно, ярко и весело (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала знаменитость.

Подписчики поддержали актрису, отметив, что у нее очень красивые дети. "Прекрасные детки, замечательная мама! Всем здоровья и счастья!", "Как точно вы описали то, что чувствует Мама", "Какие правильные слова! Мудрой мамы", "Какие красивые дети!" – написали в комментариях.

Напомним, сына Лариса Гузеева родила в браке с грузинским писателем Кахой Толордавой. Пара познакомилась на съемках фильма "Избранник" и рассталась вскоре после появления на свет Георгия. Дочь актриса родила от ресторатора Игоря Бухарова. Они были знакомы с юности, но романтические отношения у них завязались только в конце 90-х.