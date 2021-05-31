Гузеева вслед за оскорбленной Долиной плюнула в россиян: Мрази

Недавно Лариса Долина негативно высказалась по поводу творчества молодых артистов.

В личном блоге артистка ответила всем хейтерам, которые за последние несколько недель вылили на нее ушат помоев за критику молодых исполнителей, не умеющих петь. В видео звезда подчеркнула, что не переходила на личности и не оскорбляла Валю Карнавал.

Лариса Долина отметила, что за последнее время получила огромное количество угроз. Например, артистке неоднократно желали смерти. По словам певицы, подобные комментарии пусть останутся на совести авторов. "Я ко всем отношусь очень лояльно", – добавила знаменитость.

Одной из первых Ларису Долина поддержала Лариса Гузеева. "Мрази", – заявила телеведущая. В благодарность подруга отправила ей смайлик с сердечками. Также под видео отметились Александр Панайотов и Валерия.

Напомним, несколько недель назад артистка приняла участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити". Вместе со певицей на программу пришла звезда "Тик-Тока" Валя Карнавал, которая также пробует себя в качестве исполнительницы.

Во время передачи Лариса Долина предложила девушке сделать стандартную распевку, однако та не смогла попасть в ноты. Это ужасно разозлило певицу, которая заявила, что подобное – позор для человека, желающего петь. После шоу россияне разделились на два лагеря. Некоторые поддержали Долину, другие же облили помоями, посчитав чересчур грубой.