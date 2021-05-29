Лариса Гузеева породнилась с дагестанской семьей

В своих социальных сетях Лариса Гузеева поделилась личным снимком.

На фотографии Лариса Гузеева позирует в окружении трех женщин на фоне роскошных интерьеров. По словам телеведущей, это интеллигентная дагестанская семья.

Особое внимание Гузеева уделила девушке на переднем плане. Это известный дизайнер интерьеров Изабелла, которая будет строить дом для Гузеевой. На этот шаг Лариса настраивалась целый год. Звезда отметила, что для нее главное в ремонте – это свет и чистота, и как раз Изабелла идеально сможет выполнить эти требования.

"Мы решили заняться моим домом: только Свет и Чистота! Зайдите к ней на страницу, не пожалеете! Не благодарите! Она талант", – тепло подписала Гузеева пост.

Подписчики телеведущей негативно отреагировали на фотографию. Они осудили выбранного Ларисой дагестанского дизайнера за неактуальный стиль в работе и излишнюю роскошь.

"У половины Дагестана такие кухни. Один и тот же стиль. Этот дизайнер и вам такое наделает. Дорого, богато", "Махачкалинский рококо", "Ничего я талантливого не увидела", – критично отметили фолловеры.

При этом некоторые поддержали Ларису. Подписчики рассказали, что тоже любят такой стиль в интерьере, и пожелали Гузеевой легкого ремонта. Также они поделились, что дагестанцы – очень гостеприимный и отзывчивый народ.

"Я обожаю такой стиль, Кавказ весь почти в таком стиле", "Кавказкие люди очень добрые, гостеприимные, веселые", "Чудесного Вам ремонта! Чтоб все нравилось и приносило радость", – написали поклонники.

Напомним, что недавно в эфире программы "Дава поженимся" Лариса Гузеева рассказала подробности о своей первой любви. Это случилось в школе, однако, пассия не ответила взаимностью. Спустя годы телеведущая встретила молодого человека в родном городе, он выглядел неопрятно и несчастливо. Они выпили портвейн на обочине, вспомнили прошлое и окончательно разорвали связь.