"Больше не будет мужа": разведенная Ида Галич поставила крест на личной жизни

Ида Галич рассказала о том, каким должен быть ее мужчина. Однако выходить замуж она отказалась.

Еще недавно семья Алана Басиева и популярной блогерши казалась идеальной. Совместный быт и работа, трогательные истории, забота о новорожденном малыше. Все близкие пары не могли насмотреться на то, какими прекрасными родителями стали позитивные возлюбленные. Однако не прошло и года после рождения сына, как Ида объявила о разводе.

Что произошло между супругами – остается лишь гадать. Позитивная Ида Галич считает, что все личное стоит оставлять при себе, потому что публичность здесь лишь наносит новые удары. Теперь они сохранили теплые отношения ради малыша, но каждый пошел своей дорогой.

Поклонники дивы активно пытаются приписать ей новый роман, а затем выдать замуж. Однако пока Ида отнекивается. Накануне она предложила подписчикам задать ей вопросы. Самые смелые сходу начали интересоваться личной жизнью звезды и спросили, должен ли ее новый муж обязательно быть богатым.

"Больше не будет мужа", – решительно поставила крест на личной жизни Ида Галич. При этом она все же отметила, что деньги потенциального избранника для нее не имеют никакого значения. Главное, чтобы она могла восхищаться своим мужчиной и наслаждаться огнем в его глазах. Для этого, по мнению знаменитости, возлюбленный должен любить то, что делает.

