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Шоу-бизнес
"Задыхалась полдня": здоровье Иды Галич сильно пошатнулось

"Задыхалась полдня": здоровье Иды Галич сильно пошатнулось

После предательства близкого человека у Иды Галич начались проблемы по части неврологии.
прочитано 527 раз

31-летняя телеведущая рассказала подписчикам своего "Инстаграм" о произошедшем с ней неприятном случае. Неожиданно женщина узнала о том, что ее подвел близкий товарищ, к которому звезда испытывала самые добрые чувства. Этот человек работал в команде Галич, но оказался способен на предательство. Узнав о случившемся, Ида Галич начала задыхаться.

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Телеведущая рассказала, что полдня ей было очень больно дышать из-за неврологических проблем. Однако женщина сумела сама себе помочь, занявшись растяжкой. Всего одно занятие спасло Иду. Сначала ей было "адски больно", но потом само тело поблагодарило свою хозяйку за усилия. Блогер подчеркнула, что боль прошла, осталась лишь обида на того, кому она доверяла. Кстати, этот человек больше не работает в коллективе Галич.

Телеведущая сейчас очень много работает. Все лето у Иды расписано, так как она запланировала несколько новых проектов. Знаменитость призналась, что поставила перед собой некую амбициозную цель и идет к ней, не зная усталости. Ранее Галич задавалась целью купить дом и работала для осуществления своей мечты почти без выходных. Теперь у Иды Галич новая мечта, и поклонники уверены, что знаменитость, известная своим трудолюбием, с легкостью ее осуществит.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Ида Галич ввязалась в судебные тяжбы с компанией-застройщиком.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 10:22 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость740582
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Блогерша задыхалась от предктельства, это ж надо такое сочинить. Хватит из нас дураков лепить
1

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