"Уже очередь выстраивается": 12-летнюю дочь Кати Лель атаковали парни

Катя Лель призналась, что у ее наследницы нет отбоя от ухажеров.

Катя Лель вышла в свет с повзрослевшей дочерью Эмилией. За последнее время девочка заметно выросла.

Певица поведала, что наследница с младых ногтей интересуется искусством. Эмилия учится в музыкальной школе имени Кабалевского. Артистка отметила, что не желала бы, чтобы девочка участвовала в вокальных конкурсах. Катя Лель считает, что из-за этого у ребенка в будущем могут быть психологические травмы.

Кроме того, звезда поведала, что ее дочь с детства пользуется большой популярностью у мальчиков. Ребята бегали за ней с детсада.

При этом исполнительница уверена, что сейчас Эмилии о кавалерах думать рано. Хотя таковых, по словам Кати Лель, уже много – "уже очередь выстраивается".

Напомним, Катя Лель неоднократно заявляла, что в ее жизни случился контакт с инопланетным разумом. Артистка убеждена в том, что существование жизни на других планетах подтверждено. Исполнительница говорила о том, что совсем не боится встречи с инопланетным разумом. Большинство поклонников не верят словам звезды, считая, что она рассказывает небылицы ради пиара.

