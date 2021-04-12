"Полное муси-пуси": народ поднял на смех заявившую об инопланетянах Катю Лель

Катя Лель неоднократно заявляла, что в ее жизни случился контакт с инопланетным разумом. В День космонавтики звезда раскрыла подробности.

Продолжение: "У меня есть их ДНК": Катя Лель заговорила о связи с инопланетянами

Певица уверена, что существование жизни на других планетах подтверждено и проверено тысячи раз. Артистка считает, что происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Мантры несут огромную целительную силу. Знаменитость отметила, что все в этом мире – энергия, которая позволяет открывать в себе новое.

Также Катя Лель добавила, что не боится встречи с инопланетным разумом. Звезда считает, что если с тобой контактируют "добрые вибрации", то они просто хотят чем-то наделить, и отказываться не стоит. "Ты понесешь это дальше во благо людям, если ты достоин этого", – говорит певица.

Впрочем, пользователи Сети настроены скептически относительно откровений артистки на тему внеземных цивилизаций. Некоторые советуют звезде отправиться к врачу, другие же просто не верят в то, что исполнительница говорит на полном серьезе.

"Полное муси-пуси. Даже Пугачева ржала над такими историями (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Наверное, Катя просто прикалывается. Не может такого быть, чтобы она об этом говорила серьезно", "Альтернативно одаренная певиццо одной песни ртом", "Катя, а справка от психиатра у тебя есть?", "Даже не знаешь, как на это реагировать", "Ой, матушка , и все они ваши дети ...те, которые на других планетах. Вам давно и всерьёз нужен врач", – написали в комментариях.