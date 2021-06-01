"Было очень трудно": организаторы скандального концерта сделали громкое заявление о матерщиннице Бузовой

Нашумевшее выступление Ольги Бузовой уже несколько дней не дает покоя изданиям и пользователям Сети. Ситуацию прокомментировали организаторы.

Все дело в том, что артистку обвиняют в неуместном поведении. Некоторые отмечали, что она якобы выходила на сцену, а затем покидала ее. При этом писали, что дива якобы использовала нецензурную лексику и оскорбляла сама себя. Резонанс вызвал и откровенный костюм, а также тот нюанс, что выступала она на мероприятии для всей семьи.

В СМИ активно обсуждают тот факт, что Ольга Бузова назвала себя королевой этого мира при всех. Затем она якобы подчеркнула, что, если кого-то не устраивает эта деталь, он может поискать другой мир для себя. Ситуация обросла невероятным количеством слухов, а сама певица вскоре сделала заявление.

Звезда сообщила, что привыкла к обвинениям, но на этот раз терпеть не будет. Она рассказала, что ее юристы уже активно занимаются вопросом и намерены засудить всех тех, кто осмелился публично оклеветать ее.

Теперь в скандале наметился новый поворот. В игру вступили организаторы нашумевшего концерта. Они заявили, что Ольга Бузова прибыла к ним после операции, и ей "было очень трудно". На сцене было жарко, но она стойкой выдержала все испытания. Остальные же "нюансы", по их словам, просто "вырваны из контекста". По данным представителей пресс-службы, артистка не ругалась матом, а также не опаздывала на концерт, как писали некоторые издания.

