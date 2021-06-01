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Шоу-бизнес
"Было очень трудно": организаторы скандального концерта сделали громкое заявление о матерщиннице Бузовой

"Было очень трудно": организаторы скандального концерта сделали громкое заявление о матерщиннице Бузовой

Нашумевшее выступление Ольги Бузовой уже несколько дней не дает покоя изданиям и пользователям Сети. Ситуацию прокомментировали организаторы.
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Все дело в том, что артистку обвиняют в неуместном поведении. Некоторые отмечали, что она якобы выходила на сцену, а затем покидала ее. При этом писали, что дива якобы использовала нецензурную лексику и оскорбляла сама себя. Резонанс вызвал и откровенный костюм, а также тот нюанс, что выступала она на мероприятии для всей семьи.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В СМИ активно обсуждают тот факт, что Ольга Бузова назвала себя королевой этого мира при всех. Затем она якобы подчеркнула, что, если кого-то не устраивает эта деталь, он может поискать другой мир для себя. Ситуация обросла невероятным количеством слухов, а сама певица вскоре сделала заявление.

Звезда сообщила, что привыкла к обвинениям, но на этот раз терпеть не будет. Она рассказала, что ее юристы уже активно занимаются вопросом и намерены засудить всех тех, кто осмелился публично оклеветать ее.

Теперь в скандале наметился новый поворот. В игру вступили организаторы нашумевшего концерта. Они заявили, что Ольга Бузова прибыла к ним после операции, и ей "было очень трудно". На сцене было жарко, но она стойкой выдержала все испытания. Остальные же "нюансы", по их словам, просто "вырваны из контекста". По данным представителей пресс-службы, артистка не ругалась матом, а также не опаздывала на концерт, как писали некоторые издания.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июня 2021, 08:42 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость763879
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ЛЕЧТЬ ЕЕ НАДО ОТ АЛКОГОЛИЗМА..ТО И ДЕЛО ПОД ШАФЕ..
Гостья
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Было жарко ей,а как другие? В трусах нормально должно быть ,да и в чулках сеточка ,что никак отвыкнуть не может прост..ка, от любви к сеточки,там в притоне ,где она обслуживала клиентов ,чулки для соблазна имели значение ,вот бузова до сих пор одевает Как долго будут армяни платить за все ,чтобы эту шалаву продвигать? надо отправить в штаб КПРФ фото её деятельности в притоне и дать совет общаться, по поводу шалавы,как она себя вела, не с организаторами они, уже получили взятку,а со зрителями ,или их тоже продуктовыми наборами будут ублажать
Гостья
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Подкупили всех ,армяшки, знают, как делать вливания кому надо, теперь будут писать, что пьянь выходила больная, ослабленная после операции ,начали находить какие то фантастические причины её поведения А КАК зрители они слышали, видели всё ,?А эта больная лошадь уже после операции, на следующий день жарила,жрала шашлык ,недавно отдыхала в Крыму ,ОЧЕНЬ активно провела время А здесь <цензура> ,на концерте прикинулась больной,Тварь уже перед концертом отличилась фоткалась голой на фоне храма Вчера уже начали убирать фото,видео где явно алкашка развратно вела себя Вот вам и справедливость
Гость754514
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Бузихой все оплачено, всех купит, бузиха, дорогая,- вся страна знает- что ты прошаренная прос...ка
'
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Английская королева понятно кто такая , а ты шушерка из дома 2 , а не королева мира.
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