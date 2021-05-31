Матерщинницу Бузову гонят взашей со сцены

На днях Ольга Бузова выступила в Волгограде, однако появление звезды превратилось в скандал.

Артистка задержала концерт на полтора часа, а затем появилась на сцене в странном состоянии. Девушка кое-как исполнила пару песен, после чего начала прилюдно поливать себя грязью и материться. В частности, звезда заявила, что "ей 35 лет, и она дура". Затем артистка покинула зал, оставив в недоумении всех присутствующих.

В Сети тут же поползли слухи, что Ольга Бузова была под воздействием алкоголя или еще каких-либо веществ. Однако организатор концерта объяснил странное поведение поющей ведущей жарой, а сама знаменитость пригрозила судом всем, кто распускает о ней грязные слухи.

Впрочем, ситуация не осталась без внимания общественности, и теперь исполнительницу гонят со сцены. Партия "Коммунисты России" направили в Министерство культуры обращение, предложив запретить выступления Ольги Бузовой.

"Они превращаются в пропаганду алкоголя, антиобщественного поведения и, предположительно, в пропаганду приема неустановленных пока препаратов, что нарушает законодательство", – говорится в сообщении. По мнению "Коммунистов России", подобное поведение противоречит образцам советской и лучшей российской эстрады, передает РИА ФАН.

Напомним, Ольга Бузова приехала в Волгоград по приглашению тиктокера Дани Милохина. В минувшие выходные там прошел фестиваль ParkSeason Fest.