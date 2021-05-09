Извращенец Панин вышел на улицу без трусов средь бела дня: Здесь же дети!

Актер Алексей Панин в очередной раз всполошил публику. Артист появился в общественном месте без трусов.

Российский актер Алексей Панин, кажется, не может прожить ни дня без провоцирования общественности. За последние годы актер шокировал публику признаниями в гей-контактах, становился участником непристойных видео, а также заставлял россиян глубоко вздыхать из-за рассказов о своей свободной сексуальной жизни.

Все это шло в комплекте с нелестными высказываниями о России, которая стала платформой для карьеры артиста. Последнее время звезда фильма "Жмурки" живет в испанской Торревьехе, где Алексей решил начать жизнь с чистого листа.

Стоит отметить, что привычки одиозного актера никуда не делись. Панин все также любит показывать свои гениталии посторонним людям.

Артист обнародовал в своем "Инстаграме" снимок, на котором предстал без трусов. Публикация сопровождается язвительной подписью. Панин заверил, что на улицах Испании граждане спокойно ходят голыми, при этом никто не восклицает: "Здесь же дети!".

Стоит отметить, что прогрессивные взгляды Панина на жизнь оценили далеко не все его подписчики. "Ну, без трусов там никто не ходит", "Человек нашел свой мир", "Надеюсь, не дочь фоткала", "А можно фото идущих по улице голых испанцев? Интересно было бы посмотреть", "Короче, я поняла, что быть счастливой — это быть голой. А вы не подумали, что я люблю спать в пижаме? Как мне быть?", — поделились впечатлениями пользователи в комментариях.

