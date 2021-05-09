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Шоу-бизнес
Извращенец Панин вышел на улицу без трусов средь бела дня: Здесь же дети!

Извращенец Панин вышел на улицу без трусов средь бела дня: Здесь же дети!

Актер Алексей Панин в очередной раз всполошил публику. Артист появился в общественном месте без трусов.
прочитано 785 раз

Российский актер Алексей Панин, кажется, не может прожить ни дня без провоцирования общественности. За последние годы актер шокировал публику признаниями в гей-контактах, становился участником непристойных видео, а также заставлял россиян глубоко вздыхать из-за рассказов о своей свободной сексуальной жизни.

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Алексей Вячеславович Панин актер

Все это шло в комплекте с нелестными высказываниями о России, которая стала платформой для карьеры артиста. Последнее время звезда фильма "Жмурки" живет в испанской Торревьехе, где Алексей решил начать жизнь с чистого листа.

Стоит отметить, что привычки одиозного актера никуда не делись. Панин все также любит показывать свои гениталии посторонним людям.

Артист обнародовал в своем "Инстаграме" снимок, на котором предстал без трусов. Публикация сопровождается язвительной подписью. Панин заверил, что на улицах Испании граждане спокойно ходят голыми, при этом никто не восклицает: "Здесь же дети!".

Стоит отметить, что прогрессивные взгляды Панина на жизнь оценили далеко не все его подписчики. "Ну, без трусов там никто не ходит", "Человек нашел свой мир", "Надеюсь, не дочь фоткала", "А можно фото идущих по улице голых испанцев? Интересно было бы посмотреть", "Короче, я поняла, что быть счастливой — это быть голой. А вы не подумали, что я люблю спать в пижаме? Как мне быть?", — поделились впечатлениями пользователи в комментариях.

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Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 мая 2021, 16:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Гость723277
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Все ходят одетыми,красиво и по погоде. Без белья только дома,и то ...под вопросом.Не сочиняйте зря.Аукнется.
Гость725923
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Место этого ничтожества в дурке! И нечего писать вообще об этом больном на всю голову извращенце!
1

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