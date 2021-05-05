Обворовавшую аптеку Глюкозу поставили на учет

Российская певица Глюкоза рассказала о своем непростом детстве. Оказывается, она даже нарушала закон.

Глюкоза в детстве была несносной. Она постоянно пакостничала и чего только не вытворяла. Из-за постоянных выходок девочка даже состояла на учете в детской комнате милиции. Об этом она рассказала в свежем интервью, чем просто шокировала поклонников.

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Было и такое, что Глюкоза и компания ее приятелей сделали ложный вызов. Они позвонили в правоохранительные органы и заявили, что их школа якобы заминирована. Звонок быстро отследили, и злоумышленников наказали. Но на этом проказы не закончились.

"А еще мы как-то ограбили ветеринарную аптеку. Не знаю, зачем мы это сделали", – рассказала Глюкоза.



В списке украденного были банки, корм для животных и бутылки. Ни у одного из друзей Глюкозы не было домашних питомцев, поэтому мотивация поступка совершенно не ясна. После этого будущую певицу тоже поймали и изъяли похищенное.

Сейчас артистка признается, что бунтарский характер не покинул ее. Она и сейчас очень любит острые ощущения. Например, на Бали она съела сердце змеи, пишет "Собеседник".

Также не секрет, что певица Глюкоза любит провоцировать общество, публикуя откровенные снимки в своем "Инстаграм". Пользователи Сети часто критикуют звезду за излишнюю открытость. По мнению некоторых, 34-летней замужней Глюкозе, матери двоих дочерей, не стоит выставлять настолько смелые фото в интернет.