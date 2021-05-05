"Через два дня появится": беременная Утяшева в плавках показала огромный живот

Ляйсан Утяшева и Павел Воля отмечают семейный праздник. Счастливые родители на седьмом небе.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля воспитывают сына Роберта, которому вот вот исполнится восемь лет, и дочь Софию. Девочка отмечает шестилетие. По такому важному случаю Ляйсан опубликована в своем "Инстаграм" трогательное слайд-шоу из архивных семейных фотографий.

Поклонники наконец-то смогли отчетливо разглядеть лицо младшей дочери пары, ведь раньше Утяшева и Воля старались скрыть лицо девочки.

На видео Ляйсан Утяшева показала снимки из роддома и с отдыха, когда была еще беременна Софией. Гимнастка предстала с огромным животом на последних сроках беременности. Она стояла рядом с мужем и сыном в открытом купальнике.

"Тут София в животике, через два дня появится", – написала Ляйсан Утяшева.

На фоне кадров Павел Воля читал стихи собственного сочинения о любимой дочери. 35-летняя Ляйсан призналась, что каждый раз встречает этот праздник со слезами на глазах. Гимнастка написала, что ее дочь растет очень талантливой и умной не по годам и всегда чувствует моменты.

Стоит отметить, что девочка действительно развита всесторонне. Она занимается теннисом, танцами и музыкой и в каждой сфере делает огромные успехи.