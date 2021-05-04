Россияне обалдели от фигуры недавно родившей Подольской

Младший сын артистки и Владимира Преснякова Ваня появился на свет всего полгода назад. Звездная пара не побоялась взять малыша и старшего наследника Артема на отдых на Мальдивы.
Семья благополучно перенесла и долгий перелет и смену климата. В отпуске Наталья Подольская с мужем и детьми плавали, наслаждались солнцем и прогулками. Певица делилась с фолловерами снимками с островов в своем инстаграм-аккаунте.
На фото исполнительница позировала в купальниках. Она вызвала восторг подписчиков своей идеальной стройной фигурой. Многие удивились тому, как знаменитости удалось так быстро прийти в форму после родов.
Семья уже вернулась домой. Звездная мама подробно описала опыт путешествий с малышом. Она отметила, что отдых прошел отлично. Наталь Подольская призналась, что когда ребенок капризничал, она кормила его грудью, и это помогало сыну успокоиться.
Также исполнительница рассказала, что очень важно с ребенком соблюдать режим. Кроме того, в подобных поездках ее выручала помощь няни.
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Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
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