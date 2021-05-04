Россияне обалдели от фигуры недавно родившей Подольской

Наталья Подольская похвасталась идеальной физической формой. Поклонники недоумевают: как певице удалось так быстро восстановиться?

Младший сын артистки и Владимира Преснякова Ваня появился на свет всего полгода назад. Звездная пара не побоялась взять малыша и старшего наследника Артема на отдых на Мальдивы.

Семья благополучно перенесла и долгий перелет и смену климата. В отпуске Наталья Подольская с мужем и детьми плавали, наслаждались солнцем и прогулками. Певица делилась с фолловерами снимками с островов в своем инстаграм-аккаунте.

На фото исполнительница позировала в купальниках. Она вызвала восторг подписчиков своей идеальной стройной фигурой. Многие удивились тому, как знаменитости удалось так быстро прийти в форму после родов.

Семья уже вернулась домой. Звездная мама подробно описала опыт путешествий с малышом. Она отметила, что отдых прошел отлично. Наталь Подольская призналась, что когда ребенок капризничал, она кормила его грудью, и это помогало сыну успокоиться.

Также исполнительница рассказала, что очень важно с ребенком соблюдать режим. Кроме того, в подобных поездках ее выручала помощь няни.