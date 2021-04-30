Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Пятница
30 апреля
Лента новостей
10:18
Экономят на детях: Галкин показал бюджетный ужин наследников Пугачевой
10:02
"Наших актрис и насиловать не нужно": разъяренная Штурм разнесла заявившую о домогательствах Проклову
09:41
"Мама умрет от горя": обезображенная Алиса Аршавина мечтает выжить
09:23
Лещенко откровенно об интиме с женой: Не получалось
09:11
"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни
09:02
Москвичей ждет скачок цен на продукты из-за проблем с поставками
09:00
"Экономическая водородная бомба": Приходько об антироссийской резолюции Европарламента
08:36
"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб
06:05
"Спасибо папе": разъяренная Собчак взвыла из-за травли
04:05
Принц Уильям готов порвать Меган Маркл в клочья после очередного скандала
02:06
Бузова накинулась на побывавшего в больнице бывшего любовника
00:02
В тяжелом состоянии: жизни Цивина и Дрожжиной висят на волоске
22:09
Украинская армия нанесла удар по Донецку
22:03
"Нет необходимости в такой встрече": украинский дипломат Бессмертный о возможной беседе Путина и Зеленского
21:58
"Душа уже улетела": с Марией Кожевниковой случилась беда
21:54
Умер обвиненный в госизмене физик
21:35
В Кузбассе столкнулись два грузовика
21:34
"Я уже ни в чем не уверена": Валерия сделала заявление о громком скандале на шоу "Маска"
21:23
Москвичам предсказали очередной снегопад
21:04
Миддлтон ужаснула постаревшим лицом
21:02
В Москве рэпер проснулся после драки с друзьями с обожженным задом
20:27
"Мне было сложно поверить во всю эту историю": внебрачная дочь поделилась откровениями о Кончаловском
20:20
В Башкирии стая собак загнала детей на дерево
20:01
"У нас еще много работы!": Галкин заставил детей взяться за тяпки
19:59
Больной Светличной указали на дверь
19:32
"Ничего нет от Вани": кривляющаяся дочь Урганта стала похожа на другого человека
19:20
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
19:03
На вокзале в Стамбуле обезвредили бомбу
18:43
Из Афганистана отводят войска НАТО
18:39
Измученная судами вдова Баталова заговорила о смерти
18:35
Украина признала рэпера Моргенштерна угрозой национальной безопасности
18:24
Кудрявцева выдала главный секрет Бузовой: Дико страдала
18:18
Захарова о предложении Зеленского изменить Минские соглашения: Вызывает большую тревогу
18:01
ЦБ и РДШ научат школьников финансовой грамотности
17:44
"Стала остервенело драться, кричать, отбиваться": звезда фильма "Холоп" рассказала о нападении
17:44
Жителя Мытищ поймали с двумя килограммами наркотиков
17:25
К границе между Киргизией и Таджикистаном стягиваются войска
17:22
Песков обратился к администрации Байдена: Надо прекратить использовать "но"
17:18
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
17:15
Обвиняемой в смерти Марьянова главе центра "Феникс" дали три года колонии
17:13
Эксперт Марголин: президентом Лукашенко манипулируют раздуванием истории с покушением
16:52
Лишилась локонов: актрису Александру Никифорову сложно узнать
16:44
"Мое имя давит на них": Эмин о судьбе детей и блате
16:33
Сябитова оправдала рожающих от алкоголиков россиянок
16:24
"Полутруп": дочь-трансгендер Ефремова вылила на Кудрявцеву ушат помоев
16:07
Пореченков втоптал в грязь разучившуюся работать молодежь: Человеческое в себе доистребили
15:57
Гороскоп на май 2021 года
15:57
Милош Бикович: Мне не надо больше ехать в Мытищи и общаться там с уважаемыми дамами
15:49
Зеленский делает все, чтобы довести идею встречи с Путиным до маразма – эксперт Корнилов
15:47
"Вызывает эмоции": Виктория Боня страдает по бывшему любовнику
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ахеджакова вбила последний гвоздь в гроб репутации затравленной Прокловой: Это мерзость
"Это просто за гранью": Чурикова разнесла Проклову за длинный язык
В деле с наследством Баталова поставлена точка
Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала
Меладзе ответил на обвинения Лорак в домогательствах
Шоу-бизнес
"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб

"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб

Артистка наслаждается семейным отдыхом на Мальдивах. Однако она умолчала о важном.
прочитано 1002 раза

Долгое время публика активно интересовалась состоянием сына пары, Ивана. Совершать такие длительные перелеты с детьми до года не рекомендуется и крайне непросто. Она решилась на откровения лишь после того, как малыш акклиматизировался, а его самочувствие пришло в норму.

ПО ТЕМЕ

"Остановитесь": отощавшая после родов Подольская напугала россиян

"Это случилось по моей вине": Подольская жалеет о смерти близкого человека

 Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

Наталья Подольская сообщила, что Иван перенес перелет достаточно спокойно. По словам звезды, ее спасло то, что она "активно кормит". Она посмеялась и отметила, что у сына все было прекрасно, а вот она почти не спала. Артистка была готова, что в поездке все произойдет именно так, а потому совершенно не расстроилась.

Проблемы начались позднее. Известно, что акклиматизацию младенцы переносят тяжело, а проблемы, которые возникают, могут даже оказаться смертельными. "Я упустила одну вещь", – призналась артистка. Она забыла о том, что для сына это может быть тяжелым периодом. Наталья рассказала, что первый день стал "катастрофой". Ребенок постоянно плакал и перестал спать по графику.

Однако, к счастью, никакой трагедии не случилось. Наталья Подольская успокоила всех переживающих и подчеркнула, что они все уже окончательно привыкли к местному времени и встают в семь часов утра. По московскому, напомним, это пять часов. Певица надеется, что полет обратно будет легким, и Иван быстро привыкнет к столичной погоде и распорядку.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 08:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий отдых Преснякова и Подольской

комментарии

Ответить:

Гость 1
Пожаловаться Ответить
И какая такая жизненная необходимость с грудным ребёнком переть черт знает куда, зуд что ли? Себя очень любите
Гость717915
Пожаловаться Ответить
Примите искренние соболезнования!
Гость717848
Пожаловаться Ответить
Там разница во времени - 1 час. Какой у них график сбился? Насмешили )))
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Я всегда в активе!": 54-летний Киркоров о своей веселой тематической жизни

Откровения короля эстрады
Шоу-бизнес

Появились сенсационные данные о третьем брате Меладзе: Они его скрывают

Он стоит за всем
Шоу-бизнес

Оплеванная Проклова впервые заговорила после грязного скандала

Актриса отреагировала на критику
Шоу-бизнес

Садальский отправил жившего в туалете наркозависимого Пьеху петь дуэтом с Прокловой

Артист прошелся по коллегам

Гороскоп

Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+