"Я упустила одну вещь": новорожденный сын Подольской едва не погиб

Артистка наслаждается семейным отдыхом на Мальдивах. Однако она умолчала о важном.

Долгое время публика активно интересовалась состоянием сына пары, Ивана. Совершать такие длительные перелеты с детьми до года не рекомендуется и крайне непросто. Она решилась на откровения лишь после того, как малыш акклиматизировался, а его самочувствие пришло в норму.

Наталья Подольская сообщила, что Иван перенес перелет достаточно спокойно. По словам звезды, ее спасло то, что она "активно кормит". Она посмеялась и отметила, что у сына все было прекрасно, а вот она почти не спала. Артистка была готова, что в поездке все произойдет именно так, а потому совершенно не расстроилась.

Проблемы начались позднее. Известно, что акклиматизацию младенцы переносят тяжело, а проблемы, которые возникают, могут даже оказаться смертельными. "Я упустила одну вещь", – призналась артистка. Она забыла о том, что для сына это может быть тяжелым периодом. Наталья рассказала, что первый день стал "катастрофой". Ребенок постоянно плакал и перестал спать по графику.

Однако, к счастью, никакой трагедии не случилось. Наталья Подольская успокоила всех переживающих и подчеркнула, что они все уже окончательно привыкли к местному времени и встают в семь часов утра. По московскому, напомним, это пять часов. Певица надеется, что полет обратно будет легким, и Иван быстро привыкнет к столичной погоде и распорядку.

