Частично парализовало: посиневший Прилучный с признаками инсульта вызвал себе скорую

Российский актер Павел Прилучный надорвал свое здоровье из-за плотного рабочего графика.

В последнее время Павла Прилучного часто подозревают в нездоровом образе жизни. Он появляется на съемках опухшим и заспанным, что негативно сказывается на его репутации. Актер дал откровенное интервью, в котором рассказал о том, что с ним происходит.

Год назад, когда Павел Прилучный разводился с актрисой Агатой Муцениеце, основная информация шла от нее. Актер держал молчание и редко комментировал происходящее, хотя в прессе разворачивался настоящий скандал. Как выяснилось, в жизни Прилучного тогда все шло не так гладко.

Он много работал, хотел отвлечься от семейных неурядиц, брался за все подряд, и в итоге надорвал здоровье. Этот вопрос журналист Вадим Верник поднял после того, как обратил внимание на татуировку с изображением кардиограммы на его теле. Актер объяснил ее значение. Как выяснилось, когда Прилучный разводился с Муцениеце, он перенес тяжелейший приступ. Судя по описанию, это было похоже на инсульт и произошло в тот момент, когда актер находился за рулем своего автомобиля. Его частично парализовало. Все могло закончиться плачевно.

"Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали", – вспоминает Павел Прилучный.

33-летний актер считает, что тогда надорвал свое здоровье. Помимо развала семьи и стрессов над ним как дамоклов меч нависли кредиты, ипотеки.

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный пересмотрел свои взгляды на жизнь. Он стал убежден, что свою энергию нельзя так сильно расходовать, ведь можно довести себя до грани.