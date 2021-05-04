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"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына

"Такой крепыш": Молодая жена Петросяна делает модника из годовалого сына

Не так давно наследнику Евгения Петросяна исполнился год. Супруга комика поделилась свежим фото малыша.
прочитано 56 раз

75-летний Евгений Петросян и 32-летняя Татьяна Брухунова воспитывают маленького сына Вагана. Мальчик появился на свет 13 марта 2020 года.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Супруга пожилого комика редко публикует в сецсетях фотографии наследника, но сегодня сделала исключение. В "Инстаграм" Татьяна опубликовала кадр, на котором держит сына на руках. Судя по всему, симок сделан во время прогулки по территории элитного жилого комплекса.

Пользователи Сети отметили, что маленький Ваган Евгеньевич – настоящий модник. Мальчик одет в модную куртку голубого оттенка, темно-синие джинсы и кроссовки с ярким принтом.

"Вы оба просто чудо, спасибо за возможность любоваться вами)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мамулин лапушок!", "Безусловная материнская любовь😍😍😍 Будьте здоровы 😍😍😍", "Прекрасное фото, Татьяна, весеннее настроение, улыбки, малыш подрастает, такой крепыш! Пусть всегда будет солнце...☀️❤️", – осыпали комплиментами Татьяну и Вагана подписчики.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Отметим, Евгений Петросян, его жена и сын проживают в роскошных апартаментах жилого комплекса "Садовые кварталы", что находится в престижном районе Москвы. Ходят слухи, что семейству принадлежит сразу две просторные квартиры, находящиеся на одной лестничной клетке. Поговаривают, что Евгений и Татьяна не ведут общий быт и живут врозь – каждый на своей жилплощади.

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Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 мая 2021, 08:10 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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