Малыш на подходе? Народ в шоке от вида располневшей Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опровергает беременность и пытается доказать ее отсутствие модельными снимками в своем инстаграм-аккаунте. Однако время от времени в Сеть просачиваются провокационные кадры, на которых Анастасия Решетова выглядит совсем иначе, чем в личном блоге. Шокирующие фото опубликовал сайт "Папарацци".
Россияне подозревают, что звездная брюнетка утаивает от них важные моменты, так как ее фигура на недавно появившихся кадрах выглядит куда менее эффектной. В инстаграм-аккаунте поклонники девушки видят стройную манекенщицу, а на сделанных исподтишка снимках она предстает, как располневшая женщина с заметным брюшком.
Один из снимков был сделан на улице, когда экс-избранница Тимати стояла возле машины и не подозревала, что ее снимают. На нем знаменитость стоит в обтягивающей водолазке бежевого цвета, которая подчеркивает выпуклость в области живота. Слухи о беременности звезды также спровоцировало фото в кафе, где Анастасия Решетова сидит, уставившись в гаджет.
Некоторые из тех, кто увидел кадры, полагают, что если брюнетка и не беременна, то точно ретуширует свою фигуру на фото для личного блога, чтобы не проигрывать на фоне моделей-сверсниц и окружающих Тимати девушек. Тонкая талия и плоский живот Анастасии Решетовой в инстаграм-аккаунте уже не кажутся убедительными.
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