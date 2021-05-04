Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
Прилюдные забавы Лазарева и Малиновского вызвали недоумение
партнеры
Вторник
4 мая
Лента новостей
02:13
Малыш на подходе? Народ в шоке от вида располневшей Решетовой
23:59
"До слез": Собчак оттянулась с Богомоловым на глазах у матери
22:04
Доведенная Тодоренко назвала "озлобленных" зрителей отсталыми
20:06
Зеленский выступил с речью о России и Крыме: Это и есть война
19:46
Санкции Запада против России назвали "жестом отчаяния"
17:59
Находят все новые недуги: Сергей Бурунов разорился на врачей
16:44
Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
16:27
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
15:59
Пенсионеру стало плохо: врач советует не смотреть передачи Владимира Соловьева
15:37
Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом
15:09
Путин утвердил список поручений по реализации послания Федеральному собранию
14:13
"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"
14:11
Украинский генерал обвинил команду Зеленского в работе на Россию: Игра в составе пятой колонны
13:40
Лазарев с горечью сообщил о сильном чувстве к Милохину
13:17
Джанабаеву увидели с жуткими синяками после родов
12:57
Превратившейся в бабушку Догилевой предложили пугать зрителей голым задом
12:34
Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей
12:34
"Папина дочка": Тяжелобольной Корчевников похвастался младенцем
12:20
"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву
11:48
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
11:25
"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу
11:04
Россиян предупредили об опасности покупки долларов
11:04
Народный артист Олег Вавилов срочно доставлен в больницу
11:02
"Коллективный иммунитет уже не поможет": врач Богомолец о ситуации с ковидом на Украине
10:10
Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно
08:12
Зажигающая в ВИП-ложе Успенская произвела фурор
06:02
Целлюлит все испортил: Боня сверкнула ягодицами в растяжках
04:06
"Не хватает мужчины": многодетная Порошина мечется в поисках партнера
02:00
Отец Бритни Спирс объявил страшный диагноз певицы
23:59
В Швеции назвали позором помощь НАТО в борьбе с Россией
22:08
Вассерман предрек россиянам снижение зарплаты из-за сокращения рабочей недели
20:25
Захарова отреагировала на слова Британии о борьбе с "российской пропагандой": Обвиняет в собственных грехах
20:03
Сын Шепелева и Фриске обескуражил недетским признанием
18:14
"Он всегда лезет": ставшему таксистом Киркорову влепили оплеуху
18:14
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
16:55
Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
15:56
"Муж бил по щекам": Паралич схватил Кожевникову за горло
15:55
Украине грозит полное отключение горячей воды и отопления из-за долгов за газ
14:27
Опухоль Донцовой рассосалась после поездки в святое место
14:23
Собянин рассказал об открытии 10 новых станций метро Москвы
13:46
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
13:45
Экс-солистка "ВИА Гры" Грановская о грязном скандале Меладзе и Лорак: Слишком развито воображение
13:27
Журналист Дмитриев: Новым декретом Лукашенко заложит бомбу под свою власть и даст шанс оппозиции
13:03
Есть чем гордиться: Галкин показал яйца в присутствии детей
13:03
Резвящаяся с полуголым избранником Волочкова поздравила народ с Пасхой
12:14
Есть ли польза? Молодая жена Петросяна высказалась о "Модном приговоре"
12:01
Ого! Народ ахнул при виде больших яиц Агутина
11:30
"А вы бы не предложили соитие таким девушкам?": Кушанашвили об атаке Лорак на Меладзе
11:29
"Должна была меня бросить": Агутин выложил правду о браке с Варум
11:17
Украинский эксперт Чмут: Один удар России отбросит нас на 20 лет назад
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сбежавшая в Европу Светлана Тихановская купила билет в Минск
"Совесть и душу продал": падший Киркоров устроил фотосессию в церкви
"Перед детьми не стыдно?": Народ харкнул в Киркорова за мат и разврат
"Ты мне – писю, я тебе – песню": Почему Меладзе отмалчивается после обвинений Лорак и Поляковой
Лолита Милявская ведет борьбу с неизлечимой болезнью мозга
"Решил собрать всех": Киркоров отметил 54-летие пышной тусовкой без Пугачевой
Шоу-бизнес
Малыш на подходе? Народ в шоке от вида располневшей Решетовой

Малыш на подходе? Народ в шоке от вида располневшей Решетовой

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати вызывает массу вопросов. В Сети всплыл компромат на Анастасию Решетову.
прочитано 287 раз

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати опровергает беременность и пытается доказать ее отсутствие модельными снимками в своем инстаграм-аккаунте. Однако время от времени в Сеть просачиваются провокационные кадры, на которых Анастасия Решетова выглядит совсем иначе, чем в личном блоге. Шокирующие фото опубликовал сайт "Папарацци".

ПО ТЕМЕ

Беременность и скорая свадьба? Анастасия Решетова говорит откровенно

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

 Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

Россияне подозревают, что звездная брюнетка утаивает от них важные моменты, так как ее фигура на недавно появившихся кадрах выглядит куда менее эффектной. В инстаграм-аккаунте поклонники девушки видят стройную манекенщицу, а на сделанных исподтишка снимках она предстает, как располневшая женщина с заметным брюшком.

Один из снимков был сделан на улице, когда экс-избранница Тимати стояла возле машины и не подозревала, что ее снимают. На нем знаменитость стоит в обтягивающей водолазке бежевого цвета, которая подчеркивает выпуклость в области живота. Слухи о беременности звезды также спровоцировало фото в кафе, где Анастасия Решетова сидит, уставившись в гаджет.

Некоторые из тех, кто увидел кадры, полагают, что если брюнетка и не беременна, то точно ретуширует свою фигуру на фото для личного блога, чтобы не проигрывать на фоне моделей-сверсниц и окружающих Тимати девушек. Тонкая талия и плоский живот Анастасии Решетовой в инстаграм-аккаунте уже не кажутся убедительными.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 4 мая 2021, 02:13 Источник: Папарацци ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как модели прячут внушительный живот

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Юлия Паршута выходила на сцену "Маски" с переломом

Вокалистка рассказала о съемках проекта

Шоу-бизнес

Джанабаеву увидели с жуткими синяками после родов

В жизни артистки произошли перемены
Шоу-бизнес

"Никогда не забуду": шокированная правдой Кудрявцева кинула конверт в лицо Лазареву

Теледива испытала разочарование
Шоу-бизнес

"Кто виноват?": Агутин втоптал в грязь песню Манижи для "Евровидения"

Певец выплеснул эмоции

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+