"Пригласила на свидание": Сотникова о домогательствах известной актрисы

Артистка призналась, что женщина была немыслимо красива. Имя девушки она оставила в тайне.
По словам Веры Сотниковой, коллега стала к ней открыто клеиться. "Она меня пригласила на свидание", – рассказала звезда. Знаменитость отметила, что любит во всем до конца разбираться, поэтому задала актрисе вопрос, почему у нее есть такая странность.
Девушка сказала, что испытывает к женщинам те же чувства, что женщин к мужчинам. Чем кончилась эта история, Вера Сотников не сообщила.
Напомним, артистка в августе прошлого года стала героиней программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Тогда стало известно, что она во второй раз стала бабушкой.
Также Вера Сотникова вспомнила свои отношения с Владимиром Кузьминым. Пара была вместе почти семь лет, но звезда всегда понимала, что рано или поздно им придется расстаться. Те годы она вспоминает с теплотой.
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