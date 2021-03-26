Сотникова разрыдалась после новости об онкологии

О том, что иллюзионист Сергей Сафронов смертельно болен, стало известно в начале марта. Телеведущий рассказал в эфире шоу "Секрет на миллион" об онкологии – у звезды диагностировали лимфому.

Артист рассказал, что узнал о болезни во время планового обследования. Он долго скрывал от близких и коллег свое состояние, ему даже удалось пройти четыре курса химиотерапии втайне от всех.

По словам Сергея Сафронова, было непросто носить в себе этот секрет, но он старался отвлекаться. Иллюзионист отметил, что не хочет к себе жалость, хотя ему приятно, что друзья стараются поддержать. Для многих новость о раке у телеведущего стала настоящим шоком.

Сергей Сафронов признался, что Вера Сотникова разрыдалась, когда до нее дошло известие об онкологии у экс-коллеги по "Битве экстрасенсов". Также иллюзиониста поддержали браться Запашные, Никас Сафронов. Как отметил телеведущий, он получил много добрых слов от коллег и поклонников.

Ранее сообщалось, что после новости о раке Сергей Сафронов написал завещание. Однако, как оказалось, документ появился намного раньше. По словам ведущего, он составил его, как только начал много гастролировать и летать на самолетах. Он отметил, что кровные узы и семья – это одно, но завещания еще никому не мешало.

Стоит отметить, что лечится Сергей Сафронов в России, причем бесплатно, в государственной клинике. Иллюзионист проходит терапию наравне со всеми и не планирует обращаться за помощью зарубежных врачей.