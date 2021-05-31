Мария Миронова обнародовала фотографии детей

На днях артистка отпраздновала день рождения в роскошном московском ресторане. Мероприятия посетили 28-летний сын Андрей и полуторагодовалый сын Федор, а также близкие и друзья Марии Мироновой.
С празднования актриса выложила семейные фотографии. На одной из них на камеру позируют дети звезды: на коленях у старшего сына сидит младший Федор. Милый снимок тронул подписчиков.
Одними из первых в комментариях Марию Миронову поздравили коллеги Гоша Куценко и Алика Смехова. Звезда тепло подписала пост:
"Еще один день рождения пролетел! Первый раз без мамочки... Дорогие и любимые друзья и родные , спасибо вам за праздник, который вы устроили, спасибо за сотни поздравлений на "вотсап" и тысячу в личку".
Поклонники Марии Мироновой присоединились к поздравлениям. Почти все пожелали актрисе здоровья и гармонии с самой собой и миром. Также многие поблагодарили звезду за то, что она поделилась свои праздником с подписчиками, а также отметили, насколько она женственна и красива.
"С Днем Рождения, Маша, здоровья вам, счастья, любви и удачи во всем", "Гармонии и вдохновения!", "Спасибо, что делитесь теплой атмосферой праздника", "Вы красивая и лучшая", – искренне прокомментировали фолловеры.
Напомним, что в 2017 году Мария Миронова в четвертый раз вышла замуж. На этот раз избранником стал бизнесмен Андрей. Пара воспитывает сына Федора.
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