Пригожин плюнул в своих детей и бывшую жену: Взяли и заложили наследство мошенникам

Год назад стало известно, что бывшая жена Иосифа Пригожина заложила наследство детей.

Семья осталась без жилья и прописки, а заодно с огромными долгами. Судебные приставы требуют Елену покинуть квартиру, которую должны забрать за неуплату кредита.

Организация, в которой бывшая жена Иосифа Пригожина оформила заем, оказалась мошеннической. Однако женщина поняла это слишком поздно: к тому моменту она отдала бандитам шесть миллионов рублей и переписала на них остальное свое имущество.

Во все это Елена ввязалась по доброте душевной. Не так давно экс-супруга продюсера вышла замуж за Дмитрия Шлапака, который хотел развивать свой бизнес, но денег у него на это не было. Тогда женщина отправилась в кредитную организацию и взяла деньги под бешенные проценты, чтобы помочь любимому.

Поначалу все шло хорошо, пара делала ежемесячные выплаты, но потом с бизнесом начались проблемы. Супруги стали пропускать платежи, у них накопился долг, и в итоге кредиторы потребовали отдать квартиру. Елена пыталась погасить задолженность, но стало только хуже.

Бывшая семья Иосифа Пригожина потеряла жилье. Елена с детьми живет в квартире, из которой их выписали месяц назад, и теперь они могут остаться на улице в любой момент. Дочь Даная надеется на помощь знаменитого отца, но он отказывается влезать в ситуацию.

Продюсер в шоке от случившегося, он не понимает, как бывшая жена умудрилась "просрать" наследство его детей. Как оказалось, сейчас семью выселяют из квартиры, которую Пригожин оставил ей при разводе.

"Взяли ее и заложили в лизинговую компанию, в мошенническую, которая дает деньги под 40%", – возмущается супруг певицы Валерии.

По словам продюсера, он не собирается в очередной раз спасать родню, ведь все эти годы и так материально поддерживал детей и экс-жену. Он уверен, что взрослые люди должны сами решать свои проблемы и не надеяться на помощь со стороны. При этом Иосиф Пригожин все же нанял дочери адвоката, который должен помочь разобраться с мошенниками, отнявшими квартиру.