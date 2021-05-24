С грязными волосами и плоской задницей: Гузеева с маргиналом пили портвейн на обочине

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала о своей первой любви. Сейчас мужчина очень непривлекателен.

Звезда "Давай поженимся" с ужасом вспоминает того человека, в которого превратилась ее первая любовь из девятого "Б". Дело было на Урале. Тогда любовь Ларисы Гузеевой была жестокой и безответной. Вожделенный объект учился на год старше. Мать артистки работала у него классным руководителем.

Гузеева вспоминает, как со слезами умоляла маму поставить ему четверку, а родительница уверяла, что парень не знает предмет даже на двойку.

"Он был красив необыкновенно. Насколько он был красив, настолько был идиотом. Он не был даже троечником", – рассказала Гузеева.

Будущая звезда мучилась от безответных чувств, ведь она тогда была слишком худая и не нравилось своему возлюбленному. Она писала ему письма в надежде получить хоть каплю внимания, но все было тщетно. Однажды он даже нахамил ей и угрожал расправой. Сказал, что если она не прекратит – выдернет ей ноги.

Через десять лет Лариса Гузеева окончила институт и приехала домой на каникулы. В автобусе она заметила того самого парня, и он был ужасен, с грязными волосами и с плоской задницей, как выразилась сама телеведущая.

Он заметил ее. Они вышли из автобуса, купили портвейн, сели у дороги. Мужчина признался ей, что сожалеет о прошлом. Сейчас он с удовольствием был бы с ней рядом. Гузеева перекрестилась и поблагодарила Бога за помощь.